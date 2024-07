Fabian Burstein: „Kulturpolitik ist kein Nischenthema“

Fabian Burstein :

Ich bin Euphoriker und Optimist, aber Revanchismus ist in Österreich an der Tagesordnung, insofern ist es sicher keine Bewerbung. Ich will, dass Kultur wieder Sinnbild für eine breite Bürger:innenbewegung wird. In Nehammers Österreichplan erschöpft sich das Thema in Leitkulturfragen, und in Bablers 24 Ideen für Österreich ist kein einziger Kulturpunkt dabei. Wir reden von einem Kulturkampf, aber die Kultur spielt in der Verhandlung keine Rolle. Stattdessen arbeitet man sich an Zuwanderung und Identitätspolitik ab. Da stimmt etwas ganz Grundsätzliches in der DNA der Debatte nicht. Kulturpolitik ist kein Nischenthema, sondern ein Integrationsfaktor.