Die jahrelange Negativspirale bewirke heuer 19 Unternehmenspleiten pro Tag. Während die eröffneten Insolvenzen 2025 um 1,5 Prozent auf 4.222 Fälle stiegen, fiel das Plus bei den nicht-eröffneten mit 8,5 Prozent auf 2.635 Fälle kräftiger aus. In diesen Fällen seien nicht mal mehr 4.000 Euro im Unternehmen vorhanden, um die Mindestkosten für das Verfahren zu decken, erklärte KSV-Insolvenzleiter Karl-Heinz Götze. Die Folge: Schließung des Betriebes, Verlust aller Arbeitsplätze, erhöhter Schaden für Gläubiger. Derartige Fälle machen bereits 38 Prozent aller Firmenpleiten aus.

Die Entwicklung war je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Im Burgenland gingen die Firmeninsolvenzen um rund ein Drittel zurück. Deutliche Anstiege gab es in Salzburg (plus 22,7 Prozent), Oberösterreich (plus 20,8 Prozent) und Tirol (plus 14,9 Prozent). In Wien und Niederösterreich lagen mit 2.605 und 1.106 Insolvenzen die höchsten Fallzahlen vor. Die größte Insolvenz des Jahres kam aus dem Signa-Umfeld: Die Signa Prime Capital Invest GmBH mit Passiva von 870 Millionen Euro.

Die Branchen Handel, Bau und Beherbergung/Gastronomie machten heuer fast 50 Prozent aller Insolvenzen aus. Im Bau hofft man jedoch basierend auf einer steigenden Nachfrage, die Talsohle überschritten zu haben. Im Grundstücks- und Wohnungswesen wurde im Vergleich zu 2019 eine Steigerung der Insolvenzzahlen um 316 Prozent verzeichnet. „Das ist die Branche, die es aktuell am schwierigsten hat“, betonte Götze.

Die Zahl der Gläubiger sei 2025 um rund acht Prozent gestiegen, jene der betroffenen Mitarbeiter:innen dafür um fast 28 Prozent gesunken. Die geschätzten Passiva wurden gegenüber 2024 - dem Höchststand der österreichischen Wirtschaftsgeschichte - mehr als halbiert auf rund 8,4 Milliarden Euro. Allerdings „trug das Vorjahr“ - geprägt von einigen Riesenpleiten aus dem Benko-Reich - „die Überschrift Signa“, so Götze.