Cashflow-Optimierung: Strategien für Unternehmen in Wachstumsphasen

Constellation Software ist ein Anbieter von Nischensoftware mit einem massiv steigenden Cashflow. Der Kurs der Aktie hat sich seit Oktober 2008 um über 15.100 % auf 3.150 US-Dollar erhöht. Die Kanadier haben Spezialprogramme für die Luftfahrt, Krankenhäuser, ÖPNV, Golfclubs. Sie besitzen hunderte unterschiedliche Softwarefirmen. Die Strategie ist es, stetig neue Softwarefirmen zu kaufen. Ins Visier kommen nur diejenigen, die profitabel sind. Die Kandidaten müssen um mindestens 20 Prozent wachsen, fünf Millionen Dollar als Minimum umsetzen und operativ eine Million Dollar oder mehr verdienen. In der Regel handelt es sich um Familienbetriebe, die Probleme haben, geeignete Nachfolger zu finden oder die Eigner wollen sich anderen Aufgaben zuwenden. Die Zukäufe bleiben nach der Übernahme selbstständig, die Zentrale in Toronto schult jedoch die Führungskräfte. Wie erhöht das Unternehmen seine Cashflows? Chef Mark Leonard, der Constellation 1995 gegründet hat, nachdem er 11 Jahre in der Venture Capital-Branche gearbeitet hatte, achtet auf günstige Übernahmepreise. Der Vorteil: Software braucht wenig Kapital, sie generiert häufig massig Cash. Leonard baut den Umsatz der Zukäufe aus. Sein Erfolgsrezept: Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, erhöht er die Preise für die Softwarelizenzen. Gleichzeitig reduziert er die Kosten. Die freien Mittel nimmt er für neue Zukäufe. Ein Aufsichtsratsmitglied ist Lawrence Cunningham, ein Professor am Boston College und der George Washington Universität. Der Experte fasst die Strategie so zusammen: Es würden nur gesunde Firmen mit konstanter Rentabilität und starkem Wachstum gekauft, so hole sich das Unternehmen keine Krisenfälle an Bord. Dementsprechend sprudeln die Cashflows immer stärker.

Hier sind andere Best Practices-Fallbeispiele aus der Praxis, wie Unternehmen ihren Cashflow erfolgreich optimiert haben:

Siemens:

Maßnahme: Einführung von Lean Manufacturing-Prinzipien.

Ergebnis: Dank reduzierter Verschwendung und optimierter Produktionsprozesse verkürzte Siemens die Durchlaufzeiten und minimierte seine Lagerbestände, was zu einer Verbesserung des Cashflows führte. 2. Bosch GmbH :

Maßnahme: Implementierung eines Just-in-Time-Systems.

Ergebnis: Durch reduzierte Lagerbestände und synchronisierte Produktion abgestimmt mit der Nachfrage sanken bei Bosch die Lagerkosten, womit der operative Cashflow Rückenwind erhielt.

Volkswagen:

Maßnahme: Verhandlungen über längere Zahlungsziele mit Lieferanten.

Ergebnis: Volkswagen konnte seine eigenen Verbindlichkeiten später begleichen, was die Liquidität des Konzerns schonte.

BMW Group:

Maßnahme: Verkauf von überschüssigem Inventar.

Ergebnis: Durch den Verkauf von überschüssigen und veralteten Beständen erhielt BMW umgehend Liquidität und reduzierte gleichzeitig seine Lagerkosten.

Daimler: