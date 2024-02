KSV1870 CEO Vybiral: "Resilienz schaffen und investieren"

Ricardo-José Vybiral :

Jedes Unternehmen querbeet – zumindest die Hälfte der Unternehmen, wie wir aus unseren Zahlen sehen – steht vor dem Dilemma, Einsparungen machen zu müssen, gleichzeitig aber auch in die Zukunft investieren zu müssen. Und eine solche Phase aber auch eine sehr gute, um zu investieren. Und Investitionen gehören zur Zukunftssicherheit. Sie sind Teil des Risikomanagements. Kurzfristige Investitionen können vielleicht zurückgehalten werden. Strategische, langfristige Investitionen sind aber notwendig. Und werden auch gemacht. Wir sehen das auch in den Befragungen, die wir unter unseren 33.000 Mitgliedern regelmäßig durchführen. Die Industrie, die sehr langfristig investiert, bleibt dran. Der breite Mittelstand müsste allerdings in einen Recurring-Investment-Approach gehen und evaluieren, was ihm nachhaltig hilft, Kosten zu reduzieren, Produktivität zu steigern und unabhängiger zu werden.