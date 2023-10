Der Weltraum. Unendliche Weiten. Lichtjahre von der Erde entfernt dringt das Raumschiff Enterprise im Jahr 2200 in Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy über Captain Kirk, Mr. Spock & Co., was sie als Führungskräfte auszeichnet und was heutige Leader von ihnen lernen können.