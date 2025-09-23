Bettina Weiguny :

Bei Männern zwischen 40 und 55 kommt oft Widerstand bei Quoten- oder Diversity-Diskussionen auf, Trump liefert ihnen dazu die passende Vorlage. Da heißt es schnell: Bei uns werden nur noch Frauen befördert. Obwohl die Zahlen das überhaupt nicht hergeben. Karrieremachen ist noch immer ein Privileg – der Männer. Frauen sind besser ausgebildet, und trotzdem nicht entsprechend abgebildet oben. Da sind wir noch gar nicht beim Thema Kind. Ein Kind ist der Gamechanger für Frauen. Spannend war, dass die Managerinnen darüber eigentlich gar nicht reden wollten. „Weil wir immer über Kinder reden müssen“. Und dann war es doch oft das große Thema. Sigrid Nikutta zum Beispiel hat fünf Kinder. Erst beim fünften Kind hörten die Fragen auf, wie sie das hinkriegen würde. Dafür wurde dann diskutiert, ob eine Frau in ihrem Alter – mit 47 - noch Kinder kriegen könne oder solle.