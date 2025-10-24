Frauen-Schwund in deutschen Vorständen

Sabine Aigner :

Diversity ist entweder natürlich integriert, also Teil der Firmen-DNA oder man hat dies auf bestehende traditionelle Systeme aufgesetzt, weshalb Diversity jederzeit leicht von der Agenda genommen werden kann. Interessanterweise ist Diversity in osteuropäischen Ländern „natürlicher“ verankert als in Mitteleuropa. Dort war die weibliche Arbeits- und Führungskraft gesellschaftlich seit jeher extrem wichtig, und deren Beitrag deshalb selbstverständlicher. Die Frage, was an Diversity eigentlich so wichtig sei, wurde mir wiederholt gestellt.

Natürlich wird das Thema auch in der uns nachfolgenden Generation anders verstanden. Meine Söhne können – gottseidank – nicht nachvollziehen, was Sie und mich da bewegt - und natürlich ist es in vereinzelten Unternehmen, die die strategische Entscheidung getroffen und umgesetzt haben und den Nutzen längst erkannt haben und nicht mehr zurückfallen werden, ein wesentlicher strategischer Vorteil und Erfolgsfaktor. Ich verweise da auch gern auf die OeNB Studie. „Aufgesetzt“ ist das Thema in zahlreichen Corporations – als Maßnahme getroffen und nur halbherzig weitergeführt, nie Teil der DNA geworden: Die wenden sich seit Jahren ab, und nicht erst seit Trump und Zuckerberg („Es braucht mehr männliche Energie“).