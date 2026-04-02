HREX 2026 in Wien: HR zwischen Lösungsmarkt und Netzwerkplattform

Wien, 11. März 2026 – Die HR EXPO 2026 hat sich in ihrer dritten Ausgabe endgültig als fixer Bestandteil der österreichischen HR-Landschaft etabliert. In der METAHall im 22. Wiener Bezirk versammelten sich auch heuer wieder HR-Entscheider:innen, Recruiter:innen und Branchenanbieter, um sich über aktuelle Entwicklungen, Tools und Strategien auszutauschen.
Die Positionierung ist klar: Die HREX versteht sich als Plattform für Austausch, Marktüberblick und konkreten Know-how-Transfer – mit einem Fokus auf umsetzbare Lösungen statt reiner Trenddiskussion.
Marktplatz für HR-Lösungen
Im Zentrum der Veranstaltung standen die Aussteller: Über 80 Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Services entlang der gesamten HR-Wertschöpfungskette – von Recruiting über Talentmanagement bis hin zu Learning & Development und betrieblicher Gesundheitsförderung.
Das Konzept folgt einem klaren wirtschaftlichen Prinzip: Fachbesucher:innen sollen nicht nur Inspiration mitnehmen, sondern konkrete Anbieter vergleichen und Lösungen evaluieren können.
Die Bandbreite reicht dabei von etablierten HR-Dienstleistern bis hin zu spezialisierten Tech-Anbietern – inklusive Lösungen für Employer Branding, Payroll, Employee Experience und KI-gestützte Anwendungen.
Thematischer Fokus: Breite statt Zuspitzung
Inhaltlich bleibt die HREX bewusst breit aufgestellt. Statt einzelner Leitthemen bildet sie das gesamte Spektrum aktueller HR-Herausforderungen ab – von KI über New Work bis hin zu Gesundheitsförderung.
Das ist strategisch nachvollziehbar, birgt aber auch eine Herausforderung: Die Messe ist weniger ein Ort für tiefgehende Spezialisierung, sondern vielmehr ein Überblicksformat mit starkem Praxisbezug.
Oder anders formuliert: Wer konkrete Anbieter sucht oder sich einen Marktüberblick verschaffen will, findet hier die passende Plattform. Wer hingegen tief in einzelne Themen eintauchen möchte, muss gezielt selektieren.
Networking als zentrales Leistungsversprechen
Neben Content und Ausstellern bleibt Networking das dritte zentrale Standbein der Veranstaltung. Die HREX bringt gezielt HR-Verantwortliche, Führungskräfte und Anbieter zusammen und schafft damit einen Raum für direkten Austausch und Best-Practice-Transfer.
Formate wie Meetups direkt an den Ständen, Masterclasses, Workshops, und eine Afterparty unterstreichen diesen Anspruch.
Auch organisatorisch wird dieser Fokus unterstützt: Die offizielle HREX-App mit Meeting-Tool, Tagesplaner und Lead-Scan erleichtert die gezielte Vernetzung vor Ort.
HREX meets 4INSIDER: Die Expo wird zur mehrwöchigen Online-Erfahrung
Mit HREX meets 4INSIDER geht die HREX bewusst den nächsten Schritt und verlängert ihr Konzept in den digitalen Raum. Als Teil der 4INSIDER | HR Online Konferenz wird das Programm der HREX über mehrere Wochen hinweg zugänglich gemacht – konkret von 6. Mai bis 2. Juni 2026.
Statt die Vielzahl an Inhalten auf einen einzigen Messetag zu verdichten, entsteht so ein strukturiertes, mehrwöchiges Format im digitalen Raum. Das Format bringt Top-Speaker der HREX zurück auf die Bühne – diesmal online & live.
Insgesamt mehr als 30 Sessions ermöglichen es, zentrale Themen wie Recruiting, HR-Tech, Corporate Health oder Employee Experience vertieft und flexibel im eigenen Arbeitsalltag zu bearbeiten.
Der strategische Vorteil liegt klar auf der Hand: Wer auf der HREX nicht alle Inhalte konsumieren konnte oder einzelne Themen gezielt vertiefen möchte, erhält hier eine zweite, deutlich entschleunigte Zugriffsebene. Gleichzeitig öffnet das Format die Inhalte auch für jene, die nicht vor Ort sein konnten.
Damit positioniert sich die HREX nicht mehr nur als eintägige Messe, sondern als kontinuierliche Wissensplattform – mit dem klaren Anspruch, HR-Expertise nachhaltig verfügbar zu machen.
Fazit: Wo steht HR 2026?
Die HREX 2026 zeigt deutlich: Der HR-Markt braucht vor allem eines – funktionierende Lösungen, echten Austausch und klare Orientierung. Die Messe versteht sich dabei bewusst als Plattform, die Angebot und Nachfrage effizient zusammenbringt und damit einen direkten Mehrwert für Entscheider:innen schafft.
„Wir sehen die HREX als Ort, an dem konkrete Lösungen sichtbar werden und die richtigen Menschen zusammenfinden“, resümierte Projektleiter Jan Fridrich.
Im Kern basiert die Veranstaltung auf drei Säulen: einem Marktplatz für HR-Lösungen, einem breiten und praxisorientierten Content-Angebot sowie einer gezielten Vernetzung innerhalb der Branche. Damit positioniert sich die HREX als visionäres Leitformat, aber auch als operativ relevanter Treffpunkt für die HR-Community.
HREX 2027
Der nächste Termin steht bereits fest: Die HREX 2027 findet am 10. März 2027 statt. Die Richtung ist klar – weiteres Wachstum bei noch mehr Fokus auf Relevanz und Qualität.