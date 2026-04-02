HREX 2026 in Wien: HR zwischen Lösungsmarkt und Netzwerkplattform

Mit HREX meets 4INSIDER geht die HREX bewusst den nächsten Schritt und verlängert ihr Konzept in den digitalen Raum. Als Teil der 4INSIDER | HR Online Konferenz wird das Programm der HREX über mehrere Wochen hinweg zugänglich gemacht – konkret von 6. Mai bis 2. Juni 2026.

Statt die Vielzahl an Inhalten auf einen einzigen Messetag zu verdichten, entsteht so ein strukturiertes, mehrwöchiges Format im digitalen Raum. Das Format bringt Top-Speaker der HREX zurück auf die Bühne – diesmal online & live.

Insgesamt mehr als 30 Sessions ermöglichen es, zentrale Themen wie Recruiting, HR-Tech, Corporate Health oder Employee Experience vertieft und flexibel im eigenen Arbeitsalltag zu bearbeiten.

Der strategische Vorteil liegt klar auf der Hand: Wer auf der HREX nicht alle Inhalte konsumieren konnte oder einzelne Themen gezielt vertiefen möchte, erhält hier eine zweite, deutlich entschleunigte Zugriffsebene. Gleichzeitig öffnet das Format die Inhalte auch für jene, die nicht vor Ort sein konnten.

Damit positioniert sich die HREX nicht mehr nur als eintägige Messe, sondern als kontinuierliche Wissensplattform – mit dem klaren Anspruch, HR-Expertise nachhaltig verfügbar zu machen.