HR EXPO 2025 in Wien: Wo die Zukunft der Arbeitswelt Gestalt annimmt

Der Tenor der Keynotes: „Wie viel Zeit kann HR mit KI sparen?“. So zeigte etwa Martin Giesswein (Fakultätsmitglied der WU Executive Academy) in seiner Masterclass, wie Algorithmen faire Karrierepfade fördern – ohne die menschliche Intuition zu ersetzen. Heiß diskutiert wurde auch das Thema „Wie Burnout Leben und Beruf in Brand setzt und das private und berufliche Gefüge beeinflusst“, vorgetragen von Dr. Petra Heidler. Ihr Fazit: „Burnout wird in der ICD-11 zum ersten Mal als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde, definiert. Es geht mit Gefühlen der Energieerschöpfung einher und hat weitreichende negative Auswirkungen.“

Aussteller wie „LexisNexis“ präsentierten unterdessen Lösungen für datengestütztes HR-Management: Die KI-basierte Plattform Lexis+ AI analysiert juristische und regulatorische Risiken in Echtzeit, unterstützt bei Compliance-Fragen und liefert präzise Vertragsvorlagen – ein Gamechanger für globale Personalabteilungen.