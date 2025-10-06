Wilhelm Celeda: „Fast jeder Handgriff muss dokumentiert werden“

Wilhelm Celeda :

Übertriebene Regulierung ist fast immer negativ. Es war sicher richtig, dass man speziell nach der Finanzkrise 2008 versucht hat, die erforderliche Kapitalausstattung für Banken drastisch zu erhöhen und die Qualität des Risikomanagements deutlich zu verbessern. Aber um es pointiert zu sagen, ist es meines Erachtens dafür nicht erforderlich, dass alles in einer unglaublichen Komplexität bis zur fünften Kommastelle vorgegeben wird und man auch als erfahrener Banker ohne Hilfe von Raketenwissenschaftlern nicht in der Lage ist, die Vorgabe zu verstehen. Darüber hinaus muss fast jeder Handgriff in einer Bank dokumentiert werden, wer diesen wann und in welcher Form in welches System eingibt, wer diese Tätigkeit überprüft und wer wen bei Abwesenheit ersetzt. Deswegen sind Banken intensiv und streng überwacht und müssen ein Sammelsurium an Prüfungen über sich ergehen lassen. Der erste Weg für neue Produkte, Märkte und Strategien führt zumeist zur Aufsicht. Insgesamt hat man hat das Gefühl einer De-facto-Verstaatlichung der Bank oder Entmündigung, die zu reduziertem selbstständigem Handeln führt.