Digitaler Euro: Lösung auf der Suche nach einem Problem

Bankguthaben der Bürger sind Forderungen gegen Banken, also privates Geld. Bankkunden akzeptieren es letztlich nur, weil sie sich ihre Guthaben in Bargeld, also physischem Zentralbankgeld auszahlen lassen könnten.

Das ist der Vertrauensanker der Bankguthaben. Aber das Auszahlen sehr großer Summen ist wenig praktikabel. Schließlich sind der Transport und das Lagern mit beträchtlichen Risiken verbunden. Faktisch ist Bargeld kein unbeschränkter Vertrauensanker für Bankguthaben. Zwar entstünden beim digitalen Euro keine Transport- und Lagerkosten.

Allerdings würde das mit dem Risiko digitaler Bank Runs erkauft. Denn bei tatsächlichen oder vermeintlichen Finanzkrisen könnten viele Bürger ihre Bankguthaben per Mausklick auf ihre Konten bei der EZB überweisen. In Minuten könnten riesige Milliardenbeträge von den Konten der Banken abfließen. Banken und die EZB hätten zu wenig Zeit zum Gegensteuern; Banken könnten illiquide werden und zusammenbrechen.

Um das zu verhindern, will die EZB eine Obergrenze für den digitalen Euro einführen, häufig werden 3.000 Euro je Kopf genannt. Dann wäre der digitale Euro aber ebenso wie Bargeld kein unbegrenzter Vertrauensanker für Bankeinlagen.