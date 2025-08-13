Bei uns heißt es nicht 'entweder-oder' sonder 'UND'

Yasemin Hickl, heute Projektmanagerin im Bereich Digitalisierung und IT, startete vor 18 Jahren als Praktikantin: „Ich habe als Praktikantin im Bereich Digitalisierung und IT angefangen und war im Hotline-Support tätig. Danach habe ich 1 ½ Jahre im Finanz- und Fördercontrolling als administrative Assistentin gearbeitet und bin 2008 ins Kund:innenservice der Behindertenhilfe gewechselt. Seit 2023 arbeite ich als Projektmanagerin im Demand Management.“

Beeindruckend vielfältig ist dabei nicht nur ihr beruflicher Weg – sondern auch, wie sie ihn geht: mit Klarheit, Dankbarkeit und Mut zur Weiterentwicklung. „Ich habe mich fachlich immer weiterentwickelt und weitergebildet, da mir das generell sehr wichtig ist. Ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben und meine Prioritäten richtig zu setzen – beruflich wie auch privat.“

Für Yasemin war der FSW mehr als ein Arbeitgeber. Besonders hilfreich für sie: die Möglichkeit zum Homeoffice. „Ohne diese Option könnte ich meine Arbeit mit den Kindern nicht schaffen.“