Sechs Podcasts für Frauen im Berufsleben

Auf der Suche nach Gleichberechtigung und Sichtbarkeit? Diese sechs Podcasts hinterfragen Strukturen, machen Mut und unterstützen Frauen im Berufsleben.
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Es ist noch keine Managerin vom Himmel gefallen. Der Weg in Führungsetagen hat es in sich. Und einmal dort angelangt, warten neue Herausforderungen. Zwar nicht nur, aber ganz besonders für Frauen. Zu hören, dass auch andere Frauen in Führungspositionen mit Mental Load, mangelnder Anerkennung oder Einsamkeit zu kämpfen haben, kann heilsam sein. Genauso wie die Erkenntnis, dass die Ursachen dafür nicht im eigenen Wirkungsbereich, sondern oftmals in festgefahrenen patriarchalen Strukturen liegen.
In sechs Podcasts teilen Unternehmerinnen und Coachs ihre Erfahrungen und besprechen mit Expertinnen, wie man auch als Frau mit Mehrfachbelastungen verantwortungsvolle Jobs erfolgreich meistern kann. Eine Grundvoraussetzung: Freude am eigenen Schaffen! Besonders glaubwürdig vermitteln das die Podcasterinnen der Formate „Vereinbarkeit Next“ und „Was geht ab in Organisationen?“, allesamt erfahrene Unternehmerinnen. Mit Humor und der notwendigen Ernsthaftigkeit schaffen die beiden Duos eine freundschaftliche Atmosphäre und zeigen praktische Lösungen auf – als ließe man einen anstrengenden Tag mit Freundinnen ausklingen.
Und wer dann noch verstehen möchte, warum einem ein Mitarbeiter wieder einmal ins Wort gefallen ist oder mehr verdient als frau selbst, wird bei „Sunsch no was“ fündig. Mit einem positiv-kritischen Zugang zerlegt die junge, aber erfahrene Luca Martina Huber mit ihren Gästen das Vorarlberger Patriarchat.
Sunsch no was
Erst der Podcast, dann das Business. Getrieben von ihrer Neugier und der Frage, „warum wir in patriarchalen Strukturen leben“, startete Luca Martina Huber 2022 noch als Studentin ihren eigenen Podcast. Mit beachtlicher Konsistenz und selbstbewusst im Dialekt hat die Vorarlbergerin seitdem rund 80 Landsfrauen von Rang und Namen aus Wirtschaft, NGO-Sektor, Verwaltung und Sport in ihrem Studio empfangen.
Die heute 26-Jährige ist überzeugt, dass sie damit „weibliche Perspektiven verständlicher und sichtbarer“ macht. Huber geht es auch darum, Ungleichheiten im Alltag und in der Arbeitswelt zu beseitigen. So organisiert die Podcastunternehmerin, die mittlerweile ihr Hobby zum Beruf gemacht hat und sich auch als Community-Bilderin versteht, auch begehrte Vernetzungstreffen für ihre Gäste sowie Live-Podcasts für ihre zahlreichen Zuhörer:innen.
Die für den Podcast namensgebende Abschlussfrage „Sonst noch was?“ beantwortet Huber selbst voller Überzeugung: „Stimmen von Frauen gibt es und hat es immer schon gegeben.“
Female Leadership Podcast
Eine fixe Größe am deutschsprachigen Podcast-Markt ist Vera Strauch. Mit ihrem „Female Leadership Podcast“ war die Hamburger Unternehmerin eine der Ersten, die bereits 2018 mit ihren Hörer:innen Tipps und Tricks zu Karriere, Gehalt und Sichtbarkeit teilte. Sie spricht über die Herausforderungen für Frauen in Führungspositionen, verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit Coaching-Impulsen für den Arbeitsalltag und spricht mit Expert:innen aus der Praxis. Zweimal pro Woche erfahren ihre Hörer:innen, wie sie etwa Freundschaften und Hormone als Karriere-Boost einsetzen und Machtspiele beenden können.
Vereinbarkeit next
Ähnlicher Berufsalltag, andere Familienmodelle. Ines Eschbacher (l.) und Susanne Holzer sind in ihren Jobs gefordert. Den Spagat zwischen Familie und Beruf bewältigen
Double-Career-Mutter Eschbacher und Alleinerzieherin Holzer jedoch auf unterschiedliche Art und Weise, wie jede Woche in ihrem Podcast „Vereinbarkeit Next“ nachzuhören ist. Die beiden zweifachen Mütter teilen aber nicht nur Einblicke in ihren eigenen Alltag zwischen Kind und Karriere. Zu Gast waren etwa schon Techno-Café-Gründerin Sandra Kendl oder Bestseller-Autorin und überzeugte Mikrofeministin Evelyn Höllrigl Tschaikner. Und auch zahlreiche praktische Tipps haben die Gründerinnen in petto. Zum Beispiel worüber sich karriereorientierte Paare schon vor der Geburt ihres Kindes Gedanken machen sollten und wie man Mental Load in den Griff bekommt. Mit verschiedenen Expert:innen sprechen Eschbacher und Holzer außerdem darüber, wie Mikronährstoffe durch Stressphasen helfen, Zeiteinteilung überdacht und eine anstehende Väterkarenz im Unternehmen kommuniziert werden kann.
Die Nachfolgerin
Als Unternehmerin in zweiter Generation weiß Susanne Hartinger, wovon sie spricht. In ihrem Podcast „Die Nachfolgerin“ reflektiert die Steirerin offen ihre Erfahrungen, die sie bei der Übernahme der familiengeführten Werbeagentur gemacht hat – gemeinsam mit ihrem eigenen Vater sowie mit anderen Nachfolgerinnen –, und wie es gelingen kann, einen eigenen Führungsstil zu etablieren, ohne schlechtes Gewissen auf Urlaub zu fahren und Nein zu sagen. Derzeit pausiert der Podcast, im Herbst geht es mit neuen Erkenntnissen und aufgeladenen Akkus wieder weiter.
Die brillante Leaderin
Wie der Weg als Frau in den Chefinnensessel gelingen kann, bespricht Führungskräftecoach Karin Weigl mit hochrangigen Managerinnen aus Wirtschaft und Industrie. Zum Beispiel geben Uniqa-Personalchefin Iris Brachmaier, Asfinag-Service-Geschäftsführerin Tamara Maria Christ oder Frequentis-COO Monika Haselbacher aufschlussreiche Einblicke in ihre Werdegänge und Herausforderungen im Arbeitsalltag. Darunter der Einfluss von KI auf die Arbeit von Führungskräften und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Außerdem nicht zu unterschätzen: die positive Kraft von Wechseljahren, Routinen und Lampenfieber.
Was geht ab in Organisationen?
Dieser Frage gehen Anna Mahlodji und Marita Haas zweimal pro Monat in ihrem neuen Podcast nach. Dafür sammeln Co-Gründerin und Ernährungsberaterin Mahlodji und Gender- und Diversitätscoach Haas
Fragen aus der Community. Ob Umgang mit Sexismus am Arbeitsplatz, Einsamkeit in der Führungsetage oder das richtige Maß an Ehrlichkeit beim Feedbackgespräch – die beiden erfahrenen Unternehmerinnen sind um keine Antwort verlegen. Ihre Mission? Aus wissenschaftlicher, organisationstheoretischer und pragmatischer Perspektive aufzuzeigen, wie wir die Arbeitswelt verbessern können.
Der Artikel ist im trend.female vom 29. Mai 2026 erschienen. Hier geht's zum E-Paper.