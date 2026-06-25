Sechs Podcasts für Frauen im Berufsleben

Es ist noch keine Managerin vom Himmel gefallen. Der Weg in Führungsetagen hat es in sich. Und einmal dort angelangt, warten neue Herausforderungen. Zwar nicht nur, aber ganz besonders für Frauen. Zu hören, dass auch andere Frauen in Führungspositionen mit Mental Load, mangelnder Anerkennung oder Einsamkeit zu kämpfen haben, kann heilsam sein. Genauso wie die Erkenntnis, dass die Ursachen dafür nicht im eigenen Wirkungsbereich, sondern oftmals in festgefahrenen patriarchalen Strukturen liegen.

In sechs Podcasts teilen Unternehmerinnen und Coachs ihre Erfahrungen und besprechen mit Expertinnen, wie man auch als Frau mit Mehrfachbelastungen verantwortungsvolle Jobs erfolgreich meistern kann. Eine Grundvoraussetzung: Freude am eigenen Schaffen! Besonders glaubwürdig vermitteln das die Podcasterinnen der Formate „Vereinbarkeit Next“ und „Was geht ab in Organisationen?“, allesamt erfahrene Unternehmerinnen. Mit Humor und der notwendigen Ernsthaftigkeit schaffen die beiden Duos eine freundschaftliche Atmosphäre und zeigen praktische Lösungen auf – als ließe man einen anstrengenden Tag mit Freundinnen ausklingen.

Und wer dann noch verstehen möchte, warum einem ein Mitarbeiter wieder einmal ins Wort gefallen ist oder mehr verdient als frau selbst, wird bei „Sunsch no was“ fündig. Mit einem positiv-kritischen Zugang zerlegt die junge, aber erfahrene Luca Martina Huber mit ihren Gästen das Vorarlberger Patriarchat.