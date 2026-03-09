Abschied vom Job: Was Manager wissen sollten

In eigener Sache verlässt manche der Mut. Statt hart zu verhandeln, wird dem Druck der Personalabteilung zu schnell nachgegeben. Frühere Leistungen und Loyalität sind in der Verhandlung keine schlagkräftigen Argumente. Oft spielt die Sorge mit, verbrannte Erde zu hinterlassen und die eigene Reputation zu schädigen. Dabei wird übersehen, dass die negative Meinung zur Person in vielen Fällen längst verfestigt ist und es der Auftrag der Personalabteilung ist, die Trennung für das Unternehmen so günstig wie möglich durchzuführen.

Das böse Erwachen folgt dann oft später, wenn sich die Suche nach einem neuen Job länger hinzieht als erwartet. Deshalb gilt: Ziehen Sie rechtzeitig einen Arbeitsrechtsexperten bei, der Ihre rechtliche Position abklärt und Sie in der schwierigen Lage auch mental unterstützt. Lassen Sie sich nicht drängen und verhandeln Sie. Was bereits als Angebot am Tisch liegt, wird vom Dienstgeber in der Regel nicht mehr zurückgenommen. Jeder zusätzlich ausgehandelte Monat Abgangsentschädigung erhöht Ihre Handlungsfähigkeit – ganz besonders in der aktuell angespannten Lage am Arbeitsmarkt. Wer allein auf Fairness vertraut, wird meistens enttäuscht werden. Außerdem: Eine gut geführte Verhandlung schadet der Reputation nie, im Gegenteil.