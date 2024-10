Was ist bei einer Arbeitgeberkündigung zu beachten?

Eine Kündigung, die der Arbeitnehmer während eines Krankenstandes erhält, ist arbeitsrechtlich zulässig. Es besteht im Krankenstand weder ein Kündigungsverbot noch ein besonderer Kündigungsschutz. Dabei sind dieselben Kündigungsfristen und -termine einzuhalten, die auch sonst gelten. Kündigt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer während des Krankenstands, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf der regulären Kündigungsfrist.

Da eine persönliche Erklärung der Kündigung oder eine Übergabe des Kündigungsschreibens oft schwierig wird, wenn der Arbeitnehmer nicht in der Arbeit ist, bietet es sich an, das Schreiben schriftlich per Brief oder Mail zu übermitteln. Aus Beweisgründen ist ein Einschreiben empfehlenswert.

Arbeitgeber haben bei Krankheit der Arbeitnehmer einen sogenannten Entgeltfortzahlungsanspruch zu leisten. Das bedeutet, dass trotz nicht geleisteter Arbeit der vertragliche Lohn zu bezahlen ist. Dieser Anspruch wird auch durch eine Kündigung nicht beendet. Dauert der Krankenstand über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus, so besteht der Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die Dauer des Krankenstandes, längstens jedoch für die Dauer des gesetzlichen Entgeltfortzahlungsanspruches.

Die genauen gesetzlichen Regelungen dafür sind im Angestelltengesetz und im Entgeltfortzahlungsgesetz zu finden.

Der Arbeitgeber muss nicht weiterzahlen, wenn der Arbeitnehmer selbst kündigt oder erst nach Zugang der Kündigung in Krankenstand geht.

Auch im Urlaub ist eine Kündigung möglich. Zu beachten ist, dass die Kündigungsfrist erst mit dem Zugang der Kündigung zu laufen beginnt. Erfolgt die Zustellung der Kündigung an die Wohnadresse, hält sich der Arbeitnehmer urlaubsbedingt jedoch auswärts auf, beginnt die Kündigungsfrist erst nach der Rückkehr zu laufen.