Neue Studien: Stress als Kündigungsfaktor

Wie relevant das Thema Stress am Arbeitsplatz mittlerweile ist, offenbart auch der jüngste Arbeitsmarktreport von kununu, für den Marketagent 3.119 Beschäftigte in Österreich befragt hat: 41,5 Prozent sind gestresst in der Arbeit.

Mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice und ergonomischer Ausrüstung fühlen sich zwar fast ebenso viele unterstützt, auf betriebliche Gesundheitsprogramme konnte aber nur weniger als Drittel zugreifen. Psychologische Hilfe bekommen 20 Prozent, und nur 14 Prozent können bei Bedarf Kurse für Stressbewältigung nutzen.

Je älter die Arbeitnehmenden sind, umso weniger wird von den Unternehmen auf einschlägige Unterstützung für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz geachtet. kununu-CEO Nina Zimmermann: „Gerade Menschen, die im Job psychisch oder körperlich unter Druck stehen und dabei übersehen werden, können leicht aus dem Unternehmen aussteigen. Offene Stellen nachzubesetzen, kann für Betriebe aber um ein Vielfaches teurer werden, als auf das Wohlbefinden der Beschäftigten zu achten."