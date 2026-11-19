Hartwig Löger :

Das wäre eine mögliche Interpretation, kann aber aus der Studie nicht direkt abgeleitet werden. Was wir feststellen können, ist ein sogenannter „Optimism Bias“: Menschen neigen dazu, zu glauben, dass negative Ereignisse eher andere als sie selbst treffen. Diese Tendenz ist besonders in Österreich und in Deutschland stark ausgeprägt. Ein funktionierendes soziales Netz ist eine große Stärke. Es ersetzt aber nicht die persönliche Fähigkeit, Risiken realistisch einzuschätzen. Risikokompetenz heißt auch nicht, alles selbst tragen zu müssen. Es bedeutet, zu wissen, welche Risiken bestehen und welche Möglichkeiten man hat, präventiv vorzubeugen und finanziell abzusichern.