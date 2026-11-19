Wie gut können Menschen einschätzen, welche Risiken ihr Leben begleiten? Erstaunlich schlecht, zeigt eine aktuelle Studie der Vienna Insurance Group (VIG), die zwölf europäische Länder umfasst. CEO Hartwig Löger über unterschätzte Gesundheitsrisiken, Unterschiede zwischen den Ländern sowie die Grenzen von Finanzwissen.
Die VIG hat mit Gallup International 12.000 Menschen in zwölf Ländern zu alltäglichen Risiken befragt. Was hat Sie am Ergebnis am meisten überrascht?
Wie weit subjektiv empfundenes und tatsächliches Risiko auseinanderliegen. Wir haben Menschen zu zehn konkreten Risiken des täglichen Lebens befragt und deren Antworten mit objektiven Referenzdaten aus den Ländern verglichen. Daraus haben wir den Risk Literacy Index abgeleitet. Dieser zeigt, dass weniger als zwei von zehn untersuchten Risiken realistisch eingeschätzt werden. Financial Literacy ist mittlerweile in den Fokus öffentlicher Diskussionen gerückt. Unsere Studie zeigt: Wir brauchen auch mehr Risk Literacy – also die Fähigkeit, Risiken zu erkennen, realistisch einzuschätzen und daraus fundierte Entscheidungen abzuleiten.
Überschätzen wir Gefahren oder fühlen wir uns zu sicher?
Ganz klar Letzteres. Die meisten Risiken werden unterschätzt: Acht von zehn Befragten verkennen das Risiko einer schweren Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt, genauso viele unterschätzen eine längerfristige gesundheitliche Beeinträchtigung. Bei Freizeit- und Haushaltsunfällen gehen rund drei Viertel der Befragten davon aus, dass sie seltener passieren, als die Statistik ausweist. Wir reden also nicht über Randphänomene, sondern Ereignisse, die für Menschen erhebliche persönliche und finanzielle Konsequenzen haben können.
Beschäftigt das Thema Gesundheit die Menschen also zu wenig?
Nein ganz im Gegenteil. Gesundheit zählt in allen zwölf Ländern zu jenen Risiken, mit denen sich die Menschen am intensivsten beschäftigen. Natürlich auch, weil Gesundheit eng mit finanzieller Stabilität verknüpft ist. Die Studie zeigt zum Beispiel, dass sechs von zehn Befragten bei schweren Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall mit hohen finanziellen Belastungen rechnen. Es ist daher umso gravierender, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten dieser Risiken von so vielen unterschätzt werden. Das zeigt: Sich eines Themas bewusst zu sein bedeutet noch lange nicht, das Risiko auch richtig einschätzen zu können.
Könnte das mit den jeweiligen Gesundheits- und Sozialsystemen zusammenhängen? Wer sich auf ein starkes öffentliches System verlassen kann, empfindet das persönliche Risiko vielleicht als geringer.
Das wäre eine mögliche Interpretation, kann aber aus der Studie nicht direkt abgeleitet werden. Was wir feststellen können, ist ein sogenannter „Optimism Bias“: Menschen neigen dazu, zu glauben, dass negative Ereignisse eher andere als sie selbst treffen. Diese Tendenz ist besonders in Österreich und in Deutschland stark ausgeprägt. Ein funktionierendes soziales Netz ist eine große Stärke. Es ersetzt aber nicht die persönliche Fähigkeit, Risiken realistisch einzuschätzen. Risikokompetenz heißt auch nicht, alles selbst tragen zu müssen. Es bedeutet, zu wissen, welche Risiken bestehen und welche Möglichkeiten man hat, präventiv vorzubeugen und finanziell abzusichern.
Wenn individuelle Einschätzung und tatsächlicher Eintritt der Risiken so auseinanderklaffen, ist dann auch die Bereitschaft gering, sich dagegen abzusichern?
Die Studienergebnisse zeigen, dass die Bereitschaft, für finanziellen Schutz zu bezahlen, über alle zwölf Länder und sämtliche untersuchten Risiken hinweg höher ist als der bestehende Versicherungsschutz. Bei Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall wären mehr als doppelt so viele Menschen bereit, finanziell vorzusorgen, wie jene, die tatsächlich über eine entsprechende Versicherung verfügen.
Was kann man tun, um den Umgang mit Risiken systematisch zu verbessern?
Wir sehen Risikokompetenz sehr stark als Bildungsthema. Die Zahlen zeigen ja gerade, dass Bereitschaft allein nicht genügt. Menschen müssen verstehen, welche Risiken für sie relevant sind, wie sie diese einordnen können und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Das kann Prävention sein, eigenes Verhalten, finanzielle Vorsorge oder Versicherungsschutz. Die Entscheidung muss am Ende jeder selbst treffen. Unser Zugang zu Risk Literacy ist daher, Wissen zu vermitteln und Menschen zu fundierten Entscheidungen zu befähigen.
Reicht es in diesem Zusammenhang, die Financial Literacy zu erhöhen?
Nur über Financial Literacy anzusetzen, wäre aus meiner Sicht zu kurz gegriffen. Denn die Studie zeigt auch klar, dass Menschen mit hoher Financial Literacy Risiken keineswegs automatisch besser einschätzen. Teilweise unterschätzen sie diese sogar noch häufiger.
Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für Sie?
Dass wir Risikokompetenz breiter denken müssen. Risiken müssen verständlich, lebensnah und in ihrem jeweiligen Kontext vermittelt werden. Das beginnt bei jungen Menschen und reicht über alle Lebensphasen. Als Versicherer beschäftigen wir uns seit mehr als 200 Jahren mit Risiken. Eine Expertise, die wir als internationale Versicherungsgruppe auch gesellschaftlich einbringen wollen und als wesentlichen Teil unserer sozialen Verantwortung sehen. Wesentlich ist: Risikokompetenz bedeutet nicht, dass Menschen vorsichtiger oder ängstlicher leben sollen. Sie bedeutet, dass sie besser informiert entscheiden können. Deshalb setzen wir mit unseren Gesellschaften gezielte Schwerpunkte, die zu einer Stärkung der Risikokompetenz in unseren Ländern beitragen.
Die VIG Risk Literacy Studie
Die VIG Risk Literacy Studie 2026 wurde zwischen Juni und August 2026 im Auftrag der VIG von Gallup International durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 12.000 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, in der Slowakei und in der Türkei. Untersucht wurden Risikobewusstsein, Risikoeinschätzung und Handlungsbereitschaft anhand von zehn konkreten Alltagsrisiken.