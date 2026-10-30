Stablecoins erreichen das klassische Finanzsystem: Bluechip26 macht Wien zum Treffpunkt der Branche

Stablecoins entwickeln sich vom Krypto-Instrument zur Infrastruktur für Zahlungsverkehr und Settlement. Banken, Payment-Anbieter und Technologieunternehmen arbeiten an konkreten Anwendungen, damit rücken Sicherheit, Regulierung und belastbare Standards in den Mittelpunkt.

Hier setzt Bluechip26 – The Crypto Safety Conference an. Nach der Premiere im Vorjahr bringt sie am 10. und 11. November 2026 bei der Raiffeisen Bank International (RBI) in Wien erneut internationale Entscheidungsträger:innen aus Bankwesen, Payment, Regulierung, Technologie und Investment zusammen. Presenting Partner ist die RBI, Strategic Partner Mastercard, Awards Partner BearingPoint.

Auf der Bühne stehen unter anderem RBI-CEO Michael Höllerer, EU-Kommissionsberater Peter Kerstens, Bitpanda-Co-CEO Christian Trummer und Garett Jones, Professor an der George Mason University und Chefökonom von Bluechip.

„Wien ist in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Standorte für regulierte Krypto-Anbieter in Europa geworden. Was jetzt zählt, ist die Qualität dahinter. Wir bewerten Stablecoins nach den Maßstäben des Anleihemarkts und sehen große Unterschiede zwischen Anbietern, die von außen gleich aussehen. Genau diese Unterschiede entscheiden darüber, ob institutionelles Geld in den Markt kommt. Deshalb müssen Banken, Regulierer und Anbieter gemeinsam reden, nicht getrennt“, sagt Benjamin Levit, Gründer und CEO der Rating-Agentur Bluechip.