Die besten Austro-Stocks 2025

Wenn Sie eine Börse suchen, deren Aktien, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, etwa halb so viel kosten wie die im Euro Stoxx 50 zusammengefassten europäischen Blue Chips und mit deren Dividenden sie mehr als doppelt so viel verdienen, wie die Inflation wegfrisst, dann müssen Sie nicht weit gehen: Das ist nämlich die Wiener Börse. Da müssten sich doch alle um österreichische Aktien reißen – oder? Leider nein. Zwar schnitt der Wiener Leitindex ATX mit rund 10,6 Prozent deutlich besser ab als der Euro Stoxx 50, der im gleichen Zeitraum gerade einmal 6,6 Prozent schaffte, doch der deutsche DAX legte um fulminante 21,7 Prozent zu (Stand jeweils Mitte -Dezember 2024) ....