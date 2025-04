Autoaktien: Casino auf Rädern

Dieser Satz in der JPMorgan-Analyse des Autobauers Tesla hat es in sich: „Wir haben in der Geschichte der Automobilindustrie kaum etwas Vergleichbares gesehen, wo eine Marke so schnell so viel Wert verloren hat.“ Der Grund für die dramatischen Worte: In den vergangenen drei Monaten hat die Tesla-Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Und so ist auch das Vermögen von Tesla-Boss Elon Musk um 122 Milliarden US-Dollar geschrumpft. Für Shortseller hingegen war der beispiellose Absturz der Tesla-Aktie ein Fest.

Laut Daten des Analysehauses S3 Partners verdienten Spekulanten, die auf fallende Kurse des E-Autobauers gesetzt haben, in den vergangenen drei Monaten 16,2 Milliarden US-Dollar. Doch sie haben nicht nur den mittlerweile wohl meistgehassten Autobauer im Visier (...)