Künstliche Intelligenz in der Vermögensverwaltung: Die Zukunft der Aktienauswahl

Der Wissenschaftler Alejandro Lopez-Lira von der University of Florida warnt vor dem Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Es bestehe die Gefahr, dass mit dem Siegeszug von KI Analystenjobs gefährdet seien, hochbezahlte Stellen stünden in der Finanzbranche vor dem Aus. Die Investmentbank Goldman Sachs geht davon aus, dass 35% der Stellen in der Branche durch KI automatisiert werden könnten.

KI kann zu einem Herdenverhalten führen, es kann die Stabilität des Finanzmarkts gefährden. KI-Modelle können womöglich Krisen verschärfen.

Es gibt Grenzen bei der Auswertung von Daten etwa aus dem Bereich ESG: Aether, eine AI-Plattform für Vermögensverwalter, die 2019 in London begann, beobachtet 25.000 Aktien, Grundlage sind Daten von Bloomberg und FactSet: Aktienkurse, Volatilität, Währungskurse, Rohstoffpreise etc. Aber Chief Technology Officer Nikolas Kaplis gibt zu, dass Daten zum CO2-Ausstoß, Nachhaltigkeit oder der Diversität von Unternehmen an Grenzen stoßen, weil sie unterschiedlich messbar sind.

Tägliche Schwankungen werden von vielen Faktoren bestimmt. Es ist schwierig, in dem Rauschen zuverlässige Signale zu erkennen. Darüber hinaus unterliegen Märkte ständigen Regimewechseln – von Reformen über Wahlen bis hin zu sich ändernden Investitionsströmen. So kann es passieren, dass Aktienmärkte unterschiedlich auf dieselben Signale reagieren. Was also die KI an einem Tag beobachtet, gilt womöglich am nächsten Tag nicht mehr.

Nicht alle KI-Modelle zahlen sich aus. Der quantitative Hedgefonds von der Voleon Group, der ab 2007 auf maschinelles Lernen gesetzt hat, erlitt Rückschläge. Die Rendite blieb zwischenzeitlich hinter dem S&P 500 zurück. Ein Problem waren die chaotischen Börsen - am besten lernt AI, wenn sich Muster wiederholen. Gefundene Muster können leicht überflüssig werden, wenn Anleger sie bemerken und sie ausnutzen. Von den Algorithmen entdeckte Muster können Zufälle sein und keine tatsächlichen Korrelationen vorhanden sein. Der AI Powered Equity ETF, der vom IBM-Supercomputer Watson gesteuert wird, schneidet seit Auflage schlechter als der Index ab. Es gibt also keine Garantie für eine Outperformance. Im Oktober 2017 startete dieser AIEQ-ETF. Dabei übernimmt der Computer die Arbeit von 1000 Researchanalysten, Trader und Quant-Strategen, die rund um die Uhr arbeiten.