Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

Der Goldpreis ist am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch von 4186,68 Dollar je Feinunze gestiegen. Diese Entwicklung wird durch Spekulationen über mögliche Zinssenkungen in den USA und erneute Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China befeuert.

Analyst Matt Simpson vom Finanzdienstleister StoneX erklärt, dass der Shutdown der US-Regierung und die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell den Goldpreis weiter angetrieben haben. Powell wies darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor gedämpft sei, was die Erwartungen an Zinssenkungen im Oktober und Dezember verstärkt hat. Ein niedrigeres Zinsniveau begünstigt Gold als zinslose Anlage.