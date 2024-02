Management-Buy-out bei LZH Group: Deal in der Immo-Krise

Mit der Signa-Pleite habe die Transaktion, die schon im Oktober 2023 besiegelt wurde, jedoch nichts zu tun, beteuert Haselsteiner, intern HPH genannt, im Gespräch mit dem trend. Er wolle "dem Team die Möglichkeit geben, LZH in unternehmerischer Eigenverantwortung weiter aufzubauen. Die Stiftung bleibt aber in Projekten investiert und wird künftige Erlöse aus Verkäufen reinvestieren".

Die Grundidee von LZH trifft jedenfalls einen Nerv. Die Firma entwickelt Wohnimmobilien in Regionen, in denen noch Wertsteigerungen zu erwarten sind, etwa im niederösterreichischen Tullnerfeld. Durch teilautomatisierte Planung, hohe Standardisierung - beispielsweise die mehrmalige Verwendung identer Baukörper -, Modulfertigung etc. soll trotz derzeit hoher Zinskosten das viel strapazierte Schlagwort "leistbares Wohnen" auch in Zeiten der Krise mit Leben erfüllt werden. "Mit Mieten ab acht Euro netto pro Quadratmeter bei anspruchsvoller Qualität schlagen wir in vielen Gegenden den gemeinnützigen Wohnbau. Das ist eine echte Marktlücke", so Haselsteiner.