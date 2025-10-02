Investor Stumpf plant nächsten Signa-Immobilienkauf

Letzten Herbst hat Stumpf ja bereits das Kaufhausprojekt „Lamarr" auf der Wiener Mariahilferstraße ebenfalls aus der Signa-Insolvenzmasse erworben. Damals war von einem Kaufpreis in der Höhe von 100 Millionen Euro die Rede. Der Miilardär hat dort bereits mit den Abrissplänen begonnen. Benko und Stumpf verbindet übrigens eine gemeinsame Vergangenheit: Vor einigen Jahren soll der inzwischen insolvente Benko mit den Worten „Ich kaufe ihren Turm“ in das Büro Stumpfs im Millennium-Tower marschiert sein. Damals hatte dem Tiroler Immobilienunternehmer zwar nicht das entsprechende Selbstbewusstsein gefehlt, aber das nötige Kapital. Manche sehen das Interesse des Wiener Investors Stumpf nun als späte Rache an Benko.