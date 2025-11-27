Legende: Georg Stumpf

Profigolfer wäre eine Option für den jungen Georg Stumpf gewesen, aber er stieg mit 19 in die Baufirma seines Vaters ein, absolvierte innerhalb von zwei Jahren ein BWL-Studium und wurde zur derzeit zweitreichsten Person in Österreich (8,8 Milliarden Euro). 1997 gründete der heute 53-Jährige die Stumpf Group und baute unter Umgehung der behördlichen Vorgaben den Millennium Tower in Wien, den er später mit über 200 Millionen Euro Gewinn verkaufte, um sich fortan Investor zu nennen.

Der Nimbus des extrem öffentlichkeitsscheuen Unternehmers als moderner Midas verfestigte sich fortan. Nicht nur wegen eines der wenigen von ihm überlieferten Zitate: „Bei Geschäften zählt nur eines: Geld.“

2005 stieg er in den Rüstungskonzern Oerlikon ein, trennte sich aber bald von den Partnern und nahm nur die Tochterfirma M+W Zander mit – heute unter dem Namen Exyte einer der erfolgreichsten deutschen Anlagenbauer, der u. a. Chipfabriken errichtet und viele Milliarden Euro wert ist.