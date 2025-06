Georg Stumpfs Abrisspläne für Signa-Rohbau Lamarr

Bereits seit einiger Zeit wurde über die Zukunft des Signa-Rohbaus „Lamarr“ auf der Wiener Mariahilfer Straße spekuliert, nun stehen die Pläne fest: Der vordere Teil des Gebäudes wird teilweise abgerissen, es sollen Verkaufsflächen auf den unteren drei Etagen und Wohnungen vom 2. bis zum 8. Stock errichtet werden. Das geplante Hotel im hinteren Gebäudeteil und die öffentlich zugängliche Dachterrasse sind weiterhin Teil des Nutzungskonzepts, teilte der Eigentümer am Donnerstag mit.

Eine Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hatte das unfertige Kaufhaus „Lamarr“ im Herbst 2024 aus der Insolvenz der Signa-Gruppe von Rene Benko gekauft. Am Rohbau wurde seit der Signa-Pleite Ende 2023 nicht mehr gearbeitet. Georg Stumpf gilt als zweitreichster Österreicher hinter dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz. Stumpf errichtete den Millennium Tower und in weiterer Folge die Millennium City in Wien.