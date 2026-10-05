Bauherrenmodell in Graz: Wenn Wohnraum zum Investment mit Perspektive wird

Immobilien gelten seit jeher als Möglichkeit, Vermögen langfristig aufzubauen. Doch zwischen dem klassischen Wohnungskauf und einem professionell strukturierten Immobilieninvestment liegen große Unterschiede. Ein Bauherrenmodell setzt genau hier an: Mehrere Investor:innen beteiligen sich an der Entwicklung beziehungsweise Errichtung eines Wohnprojekts und profitieren in weiterer Folge von Mieteinnahmen sowie möglichen steuerlichen und förderungsbezogenen Vorteilen.

Wie das konkret aussehen kann, zeigt das Projekt „UlLi“ von wohninvest in Graz-Liebenau. In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse entsteht bis 2028 ein Wohnensemble aus drei Gebäudekörpern mit insgesamt 29 Wohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmetern. Alle Einheiten verfügen über Freiflächen, neun Wohnungen zusätzlich über einen eigenen Garten.