„Setzen auf leistbaren Wohnraum und langfristige Vermietung“

Gerold Pinter :

Sie sind eine wichtige Grundlage des Modells. Wir setzen auf langfristige Vermietung und auf Wohnungen, für die eine breite Nachfrage besteht. Aufgrund von Förderungen, die wir für die Projekte bekommen, sind die Mieten für einen bestimmten Zeitraum gedeckelt. Dadurch schaffen wir leistbaren Wohnraum und erreichen eine Vermietungsquote von rund 99 Prozent. Anders formuliert: Es geht bei Bauherrenmodellen nicht um die höchstmögliche Miete, sondern um das Zusammenspiel von Investitionskosten, Förderung und langfristigen Einnahmen.