So wenig Geld liegt pro Jahrgang im Schnitt am Pensionskonto

So mancher fürchtet wegen der neuen langen Bemessungsgrundlage künftig in der Pension zu verarmen. Die Sorge könnte berechtigt sein.

Die Lücke zwischen letztem Aktivgehalt und Pension wird in Zukunft wohl um einiges höher ausfallen als bisher. Jetzt liegen die ersten Zahlen über die Gutschriften pro Jahrgang am Pensionskonto vor.

Vier Millionen Österreicher müssen um die Höhe ihrer Pension bangen. Für jeden von ihnen wurde nämlich, ein nach der Pensionsreform eingeführtes, Pensionskonto angelegt. Das Konto spiegelt die neue Basis für die Berechnung der Pension wieder. Statt der besten 15 Erwerbsjahre wird diese nun Schritt für Schritt auf 40 Jahre angehoben. Davon betroffen ist jeder Erwerbstätige ab dem Jahrgang 1955. Wie viel jeder einzelne bereits auf seinem Pensionskonto hat, lässt sich zwar auf pensionskonto.at ablesen, nur die wenigsten machen von dieser Möglichkeit auch Gebrauch. „Wir haben im Jahr rund 40.000 Kontoabfragen“, so Winfried Pinggera, Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt (PVA).

Frauen kriegen um die Hälfte weniger Pension

Nun hat die PVA, nach langem Urgieren von Martin Kwauka, Gründer des Finanzjournalisten Forums, erstmals Zahlen über die durchschnittliche Höhe der Pensionen pro Jahrgang und Geschlecht preisgegeben. Das Ergebnis ist vor allem für Frauen katastrophal, wie auch Pinggera eingesteht. Bis zum Jahrgang 1967 kriegen die Frauen grob gesagt, - nach derzeitigem Stand - um die Hälfte weniger Pension als Männer. So hat eine Frau des Jahrgangs 1957 pro Monat im Schnitt 635,86 Euro am Pensionskonto (siehe Kasten). Ein Mann 1.290,93 Euro - wenn auch das nicht gerade üppig ist.

Frauen mit Jahrgang 1967, also Frauen jenes Alters bei denen als einer der ersten fast der volle Durchrechnungszeitraum schlagend werden wird, haben durchschnittlich 739,84 Euro am Pensionskonto. Bei Männer mit 50 Jahren sind es 1.044,09.

Die großen Unterschiede bauen sich jedoch erst über Jahre auf. Frauen mit Jahrgang 1982 haben pro Monat 358,24 Euro am Pensionskonto stehen, Männer knapp 80 Euro mehr.



© Finanzjournalisten Forum

Noch lagen die Erstpensionen für Frauen im Vorjahr bei 1.068 Euro, Männer haben immerhin 2.166 Euro überwiesen bekommen.

© Finanzjournalisten Forum

In Zukunft 20 Prozent weniger Pension als heute

Üppig fallen die Pensionen aber auf allen Pensionskonten nicht aus. Die finanzielle Zukunft von Pensionisten könnte jedoch noch düsterer werden. Manche Pensionsexperten prognostizieren einen Rückgang der Pensionen um 40 Prozent, sobald der Durchrechnungszeitraum zur Bemessung der Höhe der Pension sukzessive von derzeit 29 Jahre auf 40 Jahre angehoben worden ist. Dieser Zeitraum wird für all jene schlagend, die ab dem 2. Juni 1968 geboren sind. Die Pensionsprofis von der Arbeiterkammer sehen die Lage nicht ganz so pessimistisch. Ihre Kalkulationen gehen von einer um 20 Prozent niedriger Rente als derzeit aus. Die sogenannte Auszahlungsrate liegt aktuell noch bei 85 Prozent.

Spitzenverdiener kriegen pro Jahr 91 Euro mehr auf das Pensionskonto

Geld auf dem Pensionskonto anzusparen, ist wirklich eine zähe Sache. Jene mit geringem Gehalt erhalten pro Jahr derzeit einen Mindestbetrag von 7,80 Euro zusätzlich an Pension. Spitzenverdiener 91,31 Euro. Illusionen machen brauchen sich damit niemand. Je höher der Aktivgehalt, umso größer später die Pensionslücke. Laut Plänen der Regierung sollen bei künftigen Pensionen einschneidende Kürzungen bei Witwenpension vorgenommen werden. Derzeit ist die Regierung diesbezüglich noch in der Evaluierungsphase.

Pensionen für Frauen werden steigen

PVA-General Pinggera, einer der Väter des Pensionskontos, macht aber dennoch Hoffnung – vor allem Frauen. „Die Erwerbskarrieren haben sich in den vergangenen Jahren geändert und damit werden auch Frauen in Zukunft mehr Pension beziehen.“ So hätten die Frauen mittlerweile meist eine deutlich höhere Ausbildung als noch die ältere Generation. Früher seien die Frauen zudem länger bei den Kindern zu Hause geblieben und hätten häufige Unterbrechungen ihrer Erwerbestätigkeit. Viele Frauen sind bis vor wenigen Jahren häufiger in Frühpension gegangen, was die Pensionshöhe ebenfalls kräftig drückt.

All das hat sich vielfach geändert und würde sich auch später positiv auf die Pension der Frauen auswirken. Auch die Kindererziehungszeiten, die mit einem Verdienst von 1.506 Euro pro Monat eingestuft werden, lassen die Pension steigen. Wer daneben noch arbeitet, erhöht die Pension zusätzlich.

Große Verlierer: Generation Praktikum

„Verlierer ist derzeit die Generation Praktikum. Die verlorenen Erwerbsjahre lassen sich nicht mehr aufholen“, sagt Manfred Rapf, Verbandssprecher der Lebensversicherungen und Generaldirektor der s Versicherung und Vorstand der Wiener Städtischen. Ein weiterer Punkt: „Jede Teilzeitarbeit macht sich in der Pension bemerkbar und ist im laufe der Erwerbstätigkeit ebenfalls nicht mehr aufzuholen“, warnt Heinz Bednar, Präsident des Fondsverbandes und Chef der Erste Asset Management.

Mindestpension ist eine Illusion

Einfach wird es aber gerade für künftige Pensionistinnen nicht werden, glaubt Bednar. Viele Frauen müssen sich wohl, trotz besserer Lebensläufe auf eine kleine Rente gefasst machen und in der Pension dazuverdienen müssen. Eine Mindestpension gibt es im Übrigen nicht. „Es können beispielsweise auch nur 300 Euro im Monat sein. Alles andere sind Ausgleichszahlungen, also Sozialhilfe-Maßnahmen“, erklärt Pinggera. Sich auf Ausgleichszahlungen zu verlassen, könnte jedoch riskant sein. Wie hoch diese Sozialleistungen in der Auszahlungsphase in ferner Zukunft letztlich ausfallen, lässt sich nicht abschätzen. Weiteres Problem: "Bei einer Scheidungsrate von rund 50 Prozent können gerade finanziell benachteiligte Frauen die Unterstützung des Mannes in der Pension nicht fix einkalkulieren. "Die private Vorsorge ist zudem aufgrund geringer staatlicher Förderung massiv eingeschränkt", so Bednar. So beträgt die Prämie für die Zukunftsvorsorge im höchstmöglichen Fall 120,09 Euro pro Jahr.

Ungerechte Berechnungsbasis bei Kindererziehungszeiten zwischen Mann und Frau

Für die Frauen rächt sich auch der unterschiedliche Karriereverlauf von Männern und Frauen. Denn während die Frau als Bemessungsgrundlage für die Kindererziehung 1.506 Euro angerechnet bekommt, ist es beim Mann die vollen Höhe seines jeweiligen Aktivbezüge in dieser Zeit. „Einen finanziellen Ausgleich zwischen den Partnern während dieser Kindererziehungszeit gibt es nicht“, ärgert sich Finanzprofi Kwauka. In einem gerechten System würde ein Anteil des Männergehalts zur Berechnung der Pension auf die Frau übergehen", befindet Kwauka.

Ob Mann oder Frau, wer damit rechnet, dass die eigene Pension nicht reicht, sollte privat für später Geld auf die Seite legen. "Man sollte auch nicht vergessen, dass der Lebensstandard gestiegen ist", so Fondsverbandschef Bednar. Er plädiert daher unter anderem durch Investments mit Fonds vorzusorgen. Rapf vom Verband der Versicherungen machte sich wiederum naturgemäß für eine Lebensversicherung stark.