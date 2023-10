Das Sozialministerium betonte dazu, die Alterssicherungskommission sei "voll handlungsfähig". Sitzungen würden von der stellvertretenden Vorsitzenden, der Präsidentin des Seniorenrates und ÖVP-Seniorenbundes Ingrid Korosec, einberufen, die Geschäfte führe das Büro der Kommission. Zur Kritik des Rechnungshofs an der Arbeit der Alterssicherungskommission betonte das Ministerium, die gesetzlichen Vorgaben würden bei der laufenden Evaluierung des Pensionssystems stets eingehalten. Zwar würden aufgrund der hohen Inflation, der Wirtschaftsentwicklung und einer erhöhten Anzahl von Pensionsantritten die Staatsausgaben mittelfristig steigen, langfristig habe dies aber nur mäßige Auswirkungen.

Die SPÖ betonte, dass 95 Prozent der ASVG-Pensionen anders als bei Beamten, Selbstständigen und Bauern durch Beiträge gedeckt seien. Es gebe daher "überhaupt keinen Zweifel", dass das Pensionssystem für die zwei Millionen ASVG-Pensionistinnen und Pensionisten nachhaltig und finanzierbar sei, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch in einer Aussendung. Handlungsbedarf sieht die SPÖ aber dabei, gesundes Arbeiten bis zu Pension zu ermöglichen, und fordert einer Neubewertung der Schwerarbeiterpension.

Auch der Seniorenrat wies die Kritik des Rechnungshofs zurück. Das österreichische Pensionssystem sei "langfristig abgesichert und eines der besten der Welt", so die beiden Präsidenten Peter Kostelka und Ingrid Korosec in einer Aussendung, Verbesserungen seien wichtig, aber "ein generelle Schlechtreden unseres Pensionssystems lehnen wir ab". Die Kritik an der Alterssicherungskommission sei dagegen "durchaus berechtigt", der richtige Adressat aber die Regierung, welche die Kommission nach dem Rücktritt Pöltners im Stich gelassen habe, meinte der Präsident des SPÖ-nahen Pensionistenverbands Kostelka. Trotz Vakanz im Vorsitz sei die Alterssicherungskommission voll handlungsfähig, betonte er gemeinsam mit Korosec.

Dagegen sahen sich die NEOS in ihren Warnungen vor einem Kollaps des Pensionssystem bestätigt. "Die anderen Parteien müssen endlich aufwachen: Weiter nichts zu tun, ist ungerecht und höchstgradig verantwortungslos", so Sozialsprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Konkret fordern die NEOS eine Erhöhung des Pensionsantrittsalter, eine Pensionsautomatik, ein einheitliches Pensionskonto mit denselben Regeln für alle Versicherten und "ein Ende der jährlichen Extra-Erhöhungen jenseits der Inflationsrate".

Die Arbeiterkammer sah sich ebenfalls in vielen Punkten durch die Rechnungshofkritik bestätigt. Sie fordert eine handlungsfähige und von der jeweiligen Bundesregierung unabhängige Alterssicherungskommission mit klaren Aufträgen sowie Anreize und gute alternsgerechte Arbeitsbedingungen zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters. Kritik übte die AK an den deutlich höheren Bundesbeiträgen für die Pensionen der Selbstständigen und Landwirten gegenüber jenen der ASVG-Versicherten.