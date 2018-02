Wienwert Insolvenz: Anlegern droht der Totalverlust

Die WW Holding AG, Muttergesellschaft der Wienwert AG, hat nun auch offiziell Insolvenz beantragt. Die gesamten Verbindlichkeiten der Pleite belaufen sich auf rund 45 Millionen Euro. Anleger, die in eine der 16 im Umlauf befindlichen Anleihen investiert haben, droht der Totalverlust.

Nach der in der Vorwoche bekannt gewordenen Pleite der Wienwert-Muttergesellschaft WW Holding AG - trend.at hat berichtet - hat die Gesellschaft nun ihren Insolvenzantrag eingebracht. Die Eröffnung eines Verfahrens wurde heute, Donnerstag, beim Handelsgericht Wien beantragt. Die WW Holding AG strebt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an. "Es wird erwartet, dass in dessen Rahmen die Beteiligung von WW Holding AG an Wienwert AG verkauft werden wird", heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Die Gesamtpassiva - einschließlich besicherte Gläubigerforderungen - betragen 55,4 Mio. Euro. Darunter sind Verbindlichkeiten von 34,4 Mio. Euro gegenüber rund 900 Gläubiger der 14 nicht über die Börde gehandelten Anleihen, denen sogar ein Totalverlust drohen könnte. Das Unternehmen hat zwei weitere an der Wiener Börse gehandelte Anleihen emittiert (AT0000A1P0K5 und AT0000A1LJK5).

Ein Masseverwalter soll umgehend bestellt werden. Den Gläubigern wird im Rahmen des Sanierungsplanes eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren. Ob diese 20-Prozent-Quote erreicht werden kann ist nach Einschätzung des Kreditschutzverbands KSV1870 völlig offen.

Der Prozessfinanzierer Advofin bietet Wienwert-Anlegern an, ihre Ansprüche im Rahmen einer Sammelklage durchzusetzen. Die Chancen, einen Gutteil des investierten Geldes zurückzubekommen, stünden gut. Auch der Anlegerschützer-Verein Cobin Claims hat eine Sammelaktion gestartet. Die Anlegervertreter werfen dem Unternehmen vor, die Wienwert-Investoren über das Risiko im Unklaren gelassen zu haben.

Die Wienwert-Affäre ist eine Geschichte des mehrfachen Scheiterns, großer Versprechungen, enttäuschter Hoffnungen und - zumindest vorerst - teils versickerter Anleger-Millionen. Der im Jahr 2016 angetretene neuen Führung gelang es nicht, das Unternehmen auf Schiene zu bringen. Dem Vernehmen nach wird bereits mit mehreren Interessenten verhandelt. Zuletzt hieß es, ein deutscher Investor sei bereit, die Sanierung zu finanzieren und dafür zunächst acht Millionen Euro bereitzustellen.

Wienwert: Chronologie des Scheiterns