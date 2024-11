kika/Leiner ist erneut pleite

Was des einen Freud ist, ist offenkundig des anderen Leid. Im September hatte der trend über die XXXL-Gewinne des Möbelhandelskonzerns XXXLutz berichtet, dabei war auch der Chef von Kika/Leiner, Volker Hornsteiner, zu Wort gekommen: Die Stagnation dauere an, man hoffe 2024 300 Millionen Euro Umsatz zu erreichen.

Das Hauptziel wird jedenfalls verfehlt. Man habe „alles Menschenmögliche" getan, um den Fortbestand des Unternehmens zu ermöglichen, teilte das kika/Leiner-Management am Dienstagnachmittag mit. Doch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sei die Sanierung des schwer angeschlagenen Möbelhauses nicht möglich.

Als Hauptfaktoren werden die allgemeine Kaufzurückhaltung in den letzten zwei Jahren genannt, die Kostensteigerungen u.a. durch gestiegene Lohnkosten, aber auch die Verunsicherung durch die Signa-Insolvenzen, die immer wieder zu Kundenanfragen geführt hätten, ob Kika/Leiner davon auch betroffen sei. Ende Oktober hatten fünf Gesellschaften aus dem Signa-Reich Insolvenz angemeldet, die allesamt aus der Zeit des Kika/Leiner-Engagments von Signa-Gründer Renè Benko stammten: Leiki Immobilien Holding GmbH, Leiki Immo Projekt Beta GmbH, Leiki Immobilien Co-Invest GmbH sowie die Ber Telegrafenweg 21 und die Ber Schönhauser Allee 9 Holding.

Betroffen von der Insolvenz sind rund 1.400 Mitarbeiter. Ob die verbliebenen 17 Filialen fortgeführt werden, ist offen.

Kika/Leiner hat in den vergangenen zehn Jahren turbulente Zeiten durchlebt: Es gab drei Eigentümerwechsel, eine Insolvenz und zahlreiche Filialschließungen mit Mitarbeiterabbau. 2013 erwarb die südafrikanische Steinhoff-Gruppe von der damaligen Eigentümerfamilie Koch den heimischen Möbelriesen. Damals war Kika/Leiner mit rund 7.500 Beschäftigten an 73 Standorten in Österreich und in Osteuropa sowie einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro der zweitgrößte Möbelhändler Österreichs nach XXXLutz. Steinhoff verkaufte 2018 in einem Notverkauf die Möbelkette an die Signa-Gruppe rund um den Tiroler Investor Rene Benko. Der neue Eigentümer veräußerte die Kika-Filialen in Osteuropa an XXXLutz.

Im Juni 2023 verkaufte Signa die Kika/Leiner-Immobilien an die Grazer Supernova und das operative Möbelgeschäft an den Handelsmanager Hermann Wieser. Wenig später meldete die Möbelkette Insolvenz an. 23 von 40 Filialen wurden per Ende Juli 2023 geschlossen und über 1.600 Stellen abgebaut. Das Sanierungsverfahren wurde am 25. September 2023 aufgehoben. Gläubiger erhalten eine Quote von insgesamt 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Der Kika/Leiner-Eigentümer Hermann Wieser bezeichnete die Möbelkette als Langzeitinvestment, hieß es im Februar noch aus Unternehmenskreisen.