Wienwert Holding: Endgültige Pleite am Aschermittwoch

Für die Wienwert-Holding, die 99,99 Prozent an der Wienwert AG hält, kommt am Aschermittwoch nun der endgültige Exidus. Der Sanierungsplan wurde zurückgezogen. Die Verkaufsabsichten werden weiterverfolgt. Das Immobilienunternehmen, das große Rendite versprach, ist nicht mehr zu retten. Umfallen werden mehrere Hundert Anleger, die sich von hohen Renditen auf Anleihen blenden ließen, obwohl es immer wieder Warnungen gegeben hatte.

Am Aschermittwoch ist auch für die Wienwert-Holding alles vorbei. Doch hat das nichts mit dem Fasching zu tun. Beim Immobilienunternehmen Wienwert-Holding gehen nun endgültig die Lichter aus. Am Mittwoch hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass die Sanierung geplatzt ist. Der Sanierungsplan wurde zurückgezogen. Damit bleibt nur der Weg an das Konkursgericht und die Abwicklung des Unternehmens.

Der Masseverwalter der insolventen Wienwert-Holding, Norbert Abel, hat nach dem Zurückziehen des Sanierungsplans die Abwicklung des Unternehmens eingeleitet. Die Wienwert-Holding AG werde vollständig abgewickelt und die Tochtergesellschaft Wienwert AG "im Rahmen eines Bieterprozesses in Abstimmung mit dem Kooperationspartner verkauft", teilte Abel am Mittwoch mit.

Bei anderen Töchtern der Wienwert-Holding wird "sofern Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt" ebenfalls Insolvenz angemeldet. "In den übrigen Tochtergesellschaften der Schuldnerin wird Mag. Norbert Abel die Geschäftsführung übernehmen und Stefan Gruze aus der Geschäftsführung ausscheiden", heißt es in der Aussendung weiters. Ein Team von fünf Juristen soll unter Beiziehung von Sachverständigen die Bilanzen überprüfen.

Diesen Freitag findet laut KSV am Handelsgericht Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 24. April geplant.

Das im Jänner angestrebte Insolvenzverfahren wird somit automatisch in ein Konkursverfahren umgewandelt. Die Schulden belaufen derzeitigen Berechnungen zufolge auf 55 Millionen Euro, davon entfallen 35 Millionen Euro auf rund 900 Anleihegläubiger. Ein kolportierter neuer Investor war offenbar doch nicht willens, sich in die Pleitefirma einzukaufen und den Schuldenberg zu übernehmen.

Die über 900 Anleger, die in Wienwert-Anleihen investiert haben, hatten im Fall der Sanierung noch mit einer Quote gerechnet. Das Beratungsunternehmen Pwc ist davon ausgegangen, dass im günstigsten Fall einer Sanierung zumindest noch 14 Prozent der Forderungen bedient werden könnten. Doch auch der letzte Funken Hoffnung ist somit verglüht.

Die Umfaller

16 Anleihen mit einem Zeichnungsvolumen von rund 35 Millionen Euro sind noch ausständig. In den Jahren 2010 bis Frühjahr 2016 hat Wienwert in Summe 39,2 Millionen Euro von ihren Anlegern eingesammelt. Bis Ende 2016 weitere 7,5 Millionen Euro. Rückzahlungen gab es zugleich bis Frühjahr 2016 laut dem Wienwert-Vorstand 5,2 Millionen Euro und im restlichen Jahr 2016 weitere 6,3 Millionen Euro.

Die Verlockung

Gelockt wurden die Anleger unter anderem mit einer hohen Verzinsung in Zeiten der Nullzinsphase, damit auch hohen Renditen und die suggerierte Nähe zur Stadt Wien. Eine sogenannte "Hausherrenanleihe" wurde mit "Dreifachsicherheit" und garantierter Zinszahlung von 6,5 Prozent pro Jahr marktschreierisch beworben. Und auch mit dem Sponsoring beim Traditions-Fußballklub versuchte das Management entsprechende Öffentlichkeitswirkung zu erzeugen und kapitalkräftige Fußballfans zu einem Investment zu überreden.

Zu Gericht

Für die Vorstände dürfte es indes noch ein gerichtliches Nachspiel haben. Mitte Dezember wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Wienwert Ermittlungen aufgenommen habe. Es soll hierbei um den Verdacht der Untreue und der Vollstreckungsvereitelung zugunsten eines anderen gehen. Die Unternehmensleitung hatt die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen.

