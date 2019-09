Thomas Cook-Pleite trifft Österreichs Urlauber und Hoteliers

Die Pleite des britischen Reise-Konzerns Thomas Cook trifft auch die österreichische Tourismuswirtschaft und heimische Urlauber. Die Kunden werden gebeten, für weitere Informationen den zuständigen Abwickler zu kontaktieren.

Die Riesenpleite des britischen Reise-Konzerns Thomas Cook schlägt auch in Österreich Wellen. Die österreichische Tourismuswirtschaft ist zwar von der Insolvenz nicht ganz so stark betroffen wie etwa Zypern, Tunesien, Spanien, die Türkei oder andere klassische Sonnen- und Meer-Destinationen, über die Thomas-Cook-Tochtergesellschaft Neckermann kommen jedoch auch heimische Hoteliers und Urlauber in ein Dilemma.

Mit einer knappen Notiz wandte sich der Reisekonzern am Montag, den 23. September 2019 an die Öffentlichkeit:

"Mit Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Verhandlungen zur geplanten Rekapitalisierung der Thomas Cook Group plc gescheitert sind. Daher hat die Thomas Cook Austria AG jeglichen Verkauf von Reisen gestoppt und kann die Durchführung von gebuchten Reisen nicht gewährleisten."

Derzeit werde die letzte Option ausgelotet. Sollte diese scheitern sehe sich das Unternehmen gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Anfragen von Kunden werden von Thomas Cook auch gar nicht mehr selbst beantwortet. Kunden werden stattdessen für weitere Informationen an die Servicehotline des Abwicklers des Unternehmens, die Allianz Reiseversicherung (AWP P&C S.A.) verwiesen.

Mittlerweile gibt es auch eine Aufforderung der österreichischen Thomas Cook an die heimischen Urlauber, ihre Reise nicht anzutreten: Alle Buchungen, die bis 26. September 2019 noch Optionsstatus haben, werden laut jüngster Mitteilung der Thomas Cook Austria AG "automatisch storniert". Pauschalreisegästen mit Anreisen bis inklusive kommenden Montag (30. September) empfehle der zuständige Insolvenzabwickler AWP "die Reise nicht anzutreten und die Reisepreisstornierung einzureichen". Diese Regelung gelte "bis auf Weiteres".

Ausfall, für Urlauber ein Versicherungsfall

Das österreichische Verkehrsbüro, aus dessen Gruppe vor allem die Bereiche Ruefa und Eurotours betroffen sind, hat Kunden indessen, die über Ruefa oder Eurotpurs eine Pauschalreise bei Thomas Cook oder Neckermann gebucht haben, aufgerufen, die Ruefa-Service Center zu kontaktieren. Reisende sollten auf jeden Fall zum Flughafen fahren und vor Ort klären, ob eine Reise angetreten werden kann. Damit wäre die sogenannte „Reisebereitschaft“ seitens der Kunden sichergestellt - ein wichtiger Punkt für Zahlungen aus Reiseversicherungen.

Das Verkehrsbüro weist außerdem darauf hin, Bestätigungen für eventuell vor Ort noch zu zahlenden Leistungen (Hotel, Mietwagen, etc.) unmittelbar einzufordern und nach der Rückkehr einzureichen, da es sich hier jedenfalls um einen Versicherungsfall handle.

Auch wenn der Urlaub verpatzt ist, ist für Pauschalreisende zumindest das Geld nicht verloren. "Der Gast ist abgesichert - der Pauschalreisevermittler hat eine Versicherung, die deckt den Schaden ab", bekräftigte der Geschäftsführer des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich, Manfred Katzenschlager. "Wenn die Versicherungsdeckung nicht ausreicht, gibt es eine Staatshaftung."

Hoteliers betroffen

Anders die Situation der Hoteliers: Diese müssen um die Begleichung ihrer Rechnungen bangen. Deshalb verlangen viele den Urlaubsgästen derzeit allenfalls offene Beträge gleich vor Ort ab, sonst ist das Geld weg. Die Urlauber wiederum können die von ihnen zusätzlich verlangten Summen - mit entsprechendem Zahlungsbeleg - bei der Versicherung zurückverlangen. Im Gegensatz zu den Quartiergebern greift bei den Gästen der Schutz durch die Pauschalreiseverordnung.

"Für manche Hoteliers im Land dürften die Auswirkungen beträchtlich sein", warnt auch der Salzburger Tourismuswerber Leo Bauernberger. Das gelte besonders dann, wenn diese ihre Zimmer zum Gros oder überhaupt ausschließlich über Thomas Cook oder Neckermann verkauft haben: "Das wird noch für unangenehme Situationen sorgen."

Insgesamt sei die Insolvenz für die gesamte Reisebranche keine gute Nachricht. "Schlecht sind für uns sicher auch die zusätzlichen Turbulenzen am britischen Markt, der durch den Brexit ohnehin schon stark verunsichert ist." Was das Wintergeschäft betrifft, zeigte sich Bauernberger hingegen optimistisch. "Die Wintersaison lässt sich sicher noch gut organisieren." Er sei überzeugt, dass andere Reiseveranstalter die Lücke füllen werden.

Man habe in der Vergangenheit zwar bereits mit Konkursen zu tun gehabt, etwa bei russischen Reiseveranstaltern. "Eine Insolvenz in dieser Dimension ist für uns aber neu", hält Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbands Saalbach-Hinterglemm, fest. "Das wichtigste ist jetzt, dass unsere Hoteliers die ausständigen Zahlungen für die letzten Anreisen bekommen, also für die Leute, die gerade einmal da waren und vielleicht sogar noch da sind." In der Verbandsregion sind rund 100.000 der etwa 730.000 Sommerübernachtungen auf Thomas Cook und hier wiederum vor allem auf die Konzern-Tochter Neckermann zurückzuführen. Breitfuß: "Die Betriebe im Ort sollen für die erbrachte Leistung auch Geld sehen."

Komplexe Situation

Die Abklärung der juristischen Details in der Großpleite des britischen Mutterkonzerns der österreichischen Thomas Cook Austria AG ist jedenfalls kompliziert. Insolvenz hat derzeit nur die börsennotierte Thomas Cook Group plc mit Sitz in London angemeldet. Die österreichischen Hoteliers haben ihre Verträge laut Wirtschaftskammer mit der Schweizer Thomas-Cook-Firma abgeschlossen. Und die Schweizer wiederum hätten Deutschland als Gerichtsstand in den Verträgen. Offen sei derzeit auch die Frage, "ob nicht nach britischem Insolvenzrecht alle Töchter einbezogen sind", so WKO-Mann Katzenschlager im Gespräch mit der APA.

Die Insolvenz des britischen Reiseveranstalters ausgelöst haben sollen der Wertverfall der britischen Landeswährung Pfund, der Brexit sowie teure Firmenübernahmen, etwa der Ankauf des Tourismuskonzerns MyTravel im Jahr 2007, der nie in die Gewinnzone kam. Auch die gewinnbringende Airline Condor gehört zur Thomas-Cook-Gruppe.