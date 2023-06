Nur den Mutigen gehört die Welt

Die Geschäfte der heimischen Unternehmen laufen trotz schwieriger Rahmenbedingungen gut. Bei dem vom KSV1870 alljährlich durchgeführten Austrian Business Check geben 54 Prozent der Befragten an, dass die eigene Geschäftslage gut oder sogar sehr gut sei. Von Krisenstimmung also keine Spur. Bei 55 Prozent der immerhin 1.300 befragten Unternehmen haben sich 2022 die Umsätze verbessert, und auch für das heurige Jahr rechnen immerhin 33 Prozent mit einem weiteren Anziehen der guten Lage. Angesichts der hohen Energiepreise und Zinsen und des Mangels bei Facharbeitern ein überraschendes Ergebnis.

Natürlich schwankt die Stimmung je nach Branche. Im Handel herrscht eher Flaute. Hier schätzen laut Austrian Business Check lediglich 37 Prozent ihre derzeitige Situation mit sehr gut oder gut ein. In den Bereichen Tourismus und Gastronomie verzeichnet das Stimmungsbarometer hingegen einen Aufschwung von 38 Prozent im Jahr 2021 auf 65 Prozent im vergangenen Jahr. Generell kann gesagt werden, dass sich trotz steigender Energiekosten, Preiserhöhungen bei Lieferanten und starker Inflation die Wirtschaft wieder auf Vor-Corona-Niveau bewegt.

© KSV

SPARMASSNAHMEN. Nur mental bewegen sich vor allem viele KMU noch im Krisenmodus. Das Jahr 2023 steht im Zeichen eines knallharten Finanzmanagements. Fast zwei Drittel der Unternehmen haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen installiert, um die eigenen Finanzen besser zu kontrollieren. Und nur zwölf Prozent planen eine Kreditaufnahme, während im Vorjahr noch rund ein Drittel der Betriebe einen Kredit aufgenommen haben. "Österreichs Unternehmen agieren heute vergleichsweise vorsichtiger und haben einen maximalen Fokus auf Kosten", erklärt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH, die aktuelle Lage.

Dabei ist die Kapitaldecke der heimischen Unternehmen vor allem durch die Corona-Förderungen durchaus gewachsen. "Trotz der jüngsten Krisenjahre konnten viele Betriebe ihre Kapitalausstattung nach oben schrauben. Auch deshalb, weil das staatliche 'Eigenkapital-Förderprogramm' funktioniert hat", erklärt Wagner.

Vor allem kleine Betriebe bleiben lieber auf ihrem Geldpolster sitzen, als ihr Unternehmen damit zukunftsfit zu machen. Zwar wollen laut Austrian Business Check zwei Drittel der Unternehmen im Jahr 2023 grundsätzlich Investments tätigen, das wird aber von den wirtschaftlichen Entwicklungen in den kommenden Monaten abhängig gemacht.

CYBERSECURITY. Dabei gibt es vor allem im Bereich Cybersecurity großen Aufholbedarf. Wie der Austrian Business Check zeigt, haben 35 Prozent der heimischen Betriebe Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Bei einem Drittel davon macht der Umsatz mit der kritischen Infrastruktur zwischen 51 und 100 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

© KSV

Für sie wird das Inkrafttreten der EU-NIS2-Richtlinie im Herbst 2024 erfolgsentscheidend. Denn bis dahin müssen sowohl Betriebe der kritischen Infrastruktur als auch deren Geschäftspartner nicht nur ausreichend Maßnahmen zum Schutz vor Cyberattacken implementiert haben, sondern diese auch nachweisen können. Ist das nicht der Fall, können keine Geschäfte zwischen diesen Unternehmen erfolgen. "Wenn sich die Unternehmen nicht rechtzeitig um die Implementierung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen kümmern, könnte die Nichterfüllung der neuen Richtlinie für zehn Prozent das Aus bedeuten. Hier brennt der Hut lichterloh", so Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG (siehe auch Interview).

FOKUS ESG. Ähnlich verhalten sich viele Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit. Wie die aktuelle KSV1870-Umfrage zeigt, stellt der Bereich Environmental, Social und Governance (ESG) den Großteil der Betriebe vor massive Herausforderungen, die bis dato eher spärlich angegangen wurden. Laut eigenen Angaben verfügen lediglich 14 Prozent über eine bereits vollständig umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie. Weitere 18 Prozent befinden sich zumindest in der Planungsphase. Und jeder fünfte Betrieb hat laut der Umfrage den eigenen Handlungsbedarf in Richtung eines grünen Unternehmertums zwar erkannt, aber noch keine Strategie oder Planung, wie er dorthin kommen kann.

Vybiral mahnt daher auch in diesem Bereich zu mehr Investitionen in die Zukunft: "Unabhängig davon, dass je nach Unternehmensgröße viele Betriebe in den kommenden Jahren ihre grünen Aktivitäten offenlegen müssen, wird ESG ein Umdenken für die gesamte Wirtschaft bedeuten. Denn früher oder später wird das Thema der Nachhaltigkeit auch ein zentraler Eckpfeiler in Finanzierungsfragen oder der Kreditvergabe sein."



Unternehmen agieren sehr vorsichtig und haben einen maximalen Fokus auf Kosten.



Gerhard Wagner

Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH

© KSV 1870 / Petra Spiola

Der Beitrag ist der trend. edition+ Ausgabe Juni 2023 entnommen.