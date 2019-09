Modelabel Jones legt Millionenpleite hin

Das Wiener Modelabel Jones mit seinen österreichweit 35 Filialgeschäften ist insolvent. Der Betrieb soll weitergehen. Die Geschäftsführung hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Wien. Das Wiener Modelabel Jones hat zuletzt massiv mit der globalen Konkurrenz sowie mit dem Onlineverkauf Modetextilien zu kämpfen, was sich zuletzt auch in einem kräftigen Preisverfall und zu dem auch in einem veränderten Konsumentenverhalten niedergeschlagen hat. Die in Familienbesitz befindliche Betreibergesellschaft des Damenlabels, die Rose Gesellschaft mbH mit Sitz in Wien, hat infolge des massiven Druck zuletzt rund 7,5 Millionen Euro Schulden angehäuft, deren Rückzahlung nun nicht mehr bedient werden konnte. Somit war der Gang zum Insolvenzrichter unvermeidbar.

Von den insgesamt 7,5 Mio. Euro Schrulden entfallen rd. 2,1 Mio. auf Lieferantenverbindlichkeiten. Bei Banken hat Rose 3,9 Mio. euro Schulden angeschrieben.

Betroffen von der Pleite sind laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) neben 168 Dienstnehmer. Insgesamt haben derzeitigem Stand zufolge 198 Gläubiger Forderungen an die Jones-Betreibergesellschaft Rose.

Rose will jedoch nach erfolgter Sanierung neu durchstarten. Mit dem Insolvenzantrag wurde gleichzeitig eine Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Rose will laut vorgeschlagenem Sanierungsplan eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent anbieten. Die Quote soll binnen 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes abbezahlt werden. Gleichzeitig hat die Geschäftsführung angekündigt vier der insgesamt 35 Filialen zu schließen. Hierbei werden 1,1 Millionen Beendigungskosten - etwa für Personal, Miete und Schadenersatzansprüche) - fällig.

Der Countdown ist angezählt

In weiterer Folge will die insolvente Schuldnerin weitere Filialen schließen. Wie viele der Geschäfte zudem geschlossen werden sollen, wurde nicht mitgeteilt.

Die Restschulden sollen durch die Umsätze aus dem laufenden Geschäft beglichen werden.Parallel zu laufenden Geschäft hat sich Rose auf Investorensuche begeben. Mit neuen Gesellschaftern und frischem Eigenkapital will das Damenlabel Jones neu durchstarten.

Jones ist noch nicht überm Berg. "Die nächsten Wochen werden erst zeigen, ob das Unternehmen mit den betroffenen Filialen im Insolvenzverfahren tatsächlich fortgeführt werden kann und inwiefern die bereits angebotene Sanierungsplanquote tatsächlich angemessen ist", teile KSV-Insolvenzexperte Roman Tahbaz mit.