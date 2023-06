Zahl der Unternehmens-Insolvenzen steigt weiter

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen und liegt nun knapp über dem Vor-Corona-Niveau. Der neuen Hochrechnug des KSV1870 zufolge mussten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 insgesamt 2.600 Firmen Insolvenz anmelden, um 1,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Ein Krisenszenario leitet Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz, daraus jedoch nicht ab. „Was im ersten Moment nach einer Menge klingt, ist in der Realität weit weg von einer Insolvenzwelle. Es handelt sich dabei vorwiegend um Nachholeffekte aus Krisenzeiten, die wir auch in den kommenden Jahren wohl erleben werden“, so Götze.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2022, als heimische Unternehmen zum Teil noch von Corona-Schutzmaßnahmen gestützt wurden, waren es rund 11 Prozent mehr. Deutlich gestiegen ist die auch Zahl der betroffenen Arbeitskräfte auf 11.600, was einem plus von 66 Prozent entspricht. Bis Jahresende rechnet der KSV1870 mit rund 5.300 Firmenpleiten in Österreich. In welcher Dimension das Endergebnis ausfallen wird, lässt sich aufgrund der vergangenen Wochen schwierig prognostizieren, zumal das Insolvenzgeschehen zuletzt durchaus volatil war.

Zur Jahresmitte gilt es außerdem abzuwarten, welche Auswirkungen unter anderem die Ausbezahlung des „Urlaubsgeldes“ auf finanziell angeschlagene Unternehmen, und damit auch auf das derzeitige Insolvenzgeschehen, hat. Denn wie die Vergangenheit schon öfters gezeigt hat, bringt die Ausbezahlung von Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld jene Betriebe, die sich bereits in Schieflage befinden, zunehmend in die Bredouille.

Appell: Kostendeckung überprüfen

Auch die Zahl der mangels Kostendeckung nicht eröffneten Insolvenzfälle, die in einen Konkurs mündeten, ist um 11,3 Prozent auf 1.067 Fälle gestiegen. Angesochts der Entwicklung plädiert der KSV1870, darüber nachzudenken, ob in Zukunft auch bis dato mangels Kostendeckung abgewiesene Fälle eröffnet werden sollen. Denn es käme nicht selten vor, dass dennoch verwertbare Assets gefunden werden, die zugunsten der Gläubiger ausgelegt werden könnten.

Götze dazu: „Es muss verhindert werden, dass finanziell gesunde Unternehmen aufgrund eines insolventen Geschäftspartners selbst ins Straucheln geraten. Dazu zählt unserer Meinung auch, etwaige Assets der nichteröffneten Fälle genau unter die Lupe zu nehmen. Passiert das nicht, verlieren die Betriebe noch mehr Geld als das ohnehin schon der Fall ist.“

Großinsolvenz Kika/Leiner lässt Passiva steigen

In die Statistik schlägt auch die aktuell größte Firmenpleite des Jahres, die Insolvenz rund um die Leiner & kika Möbelhandels GmbH auf, wo rund 132 Mio. Euro an Verbindlichkeiten zu Buche stehen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Plete haben sich auch die vorläufigen Passiva um 26 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro erhöht.

Ein Blick in die Bundesländer zeigt, dass es besonder in Tirol einen massiven Anstieg der Passiva gab. Dieser ist in erster Linie auf die bis dato zweitgrößte Pleite des Jahres, jene der „Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H.“ mit einem Volumen von 45,2 Mio. Euro, zurückzuführen. Den deutlichsten Rückgang verzeichnete das Burgenland, wo die Passiva* von 42 Mio. Euro auf 15 Mio. Euro gesunken sind.

Risiko in Handel, Bauwirtschaft und Tourismus/Gastronomie

Wie die aktuelle KSV1870 Hochrechnung belegt, sind der „Handel inkl. Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ (473 Fälle), die Bauwirtschaft (447) und der Bereich Tourismus/Gastronomie (346) jene Branchen, in denen sich die meisten Insolvenzen ereignen. Diese drei Branchen sind für nahezu die Hälfte aller österreichweiten Firmenpleiten verantwortlich. Darüber hinaus verzeichnen diese drei Bereiche, neben dem Gesundheits- und Sozialwesen, auch die meisten abgewiesenen Fälle.

„Es ist nach wie vor so, dass Insolvenzanträge häufig zu spät gestellt werden. Und zwar erst dann, wenn überhaupt keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen und nicht einmal mehr das Verfahren bei Gericht selbst finanziert werden kann. Das ist auch insofern dramatisch, weil dadurch weitaus mehr Arbeitsplätze verloren gehen, als eigentlich notwendig wäre“, warnt Götze. Was die Höhe der Passiva* der einzelnen Branchen betrifft, so liegen der Handel (305 Mio. Euro) und die Bauwirtschaft (197 Mio. Euro) auch hier vorne, während die Passiva* im Tourismus bzw. der Gastronomie mit 50 Mio. Euro deutlich geringer ausfallen.

Inflation treibt Privatkonkurse

Die Entwicklung der Privatkonkurse zeigt, dass die finanzielle Situation vieler Menschen in Österreich auch im ersten Halbjahr 2023 schwierig ist. Die Kosten für Lebensmittel, Miete und Strom sind auf einem hohen Niveau und bereiten der Bevölkerung Probleme. Trotz dieser herausfordernden Situation ist die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres nur im überschaubaren Ausmaß gestiegen – und zwar um 3,1 Prozent auf 4.456 Fälle. Das entspricht rund 25 Privatkonkursen pro Tag.

„Auch wenn der aktuelle Anstieg im Rahmen ist, braucht es zielgerichtete Lösungen, um die Menschen in Österreich nachhaltig zu entlasten. Vor allem für jene Menschen, die bereits vor der Teuerungswelle Probleme hatten, finanziell über die Runden zu kommen. Andernfalls wird die Rechnung nicht mehr allzu lange aufgehen und die Zahl der Privatkonkurse deutlich steigen“, Götze.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019, und damit vor der Corona-Krise und den massiven Preissteigerungen, wurden bis zum Halbjahr knapp 5.000 Privatkonkurse eröffnet. „Die Menschen gehen in Krisenzeiten vorsichtiger mit ihrem Geld um und sparen an allen Ecken und Enden. Dennoch werden bei der aktuellen Kostenpolitik eher heute als morgen die privaten Reserven vieler Menschen aufgebraucht sein“, so Götze.