KSV1870-Chef Vybiral: „Das digitale Pferd wird von hinten aufgezäumt“

Ricardo-José Vybiral, Vorstand der KSV1870 Holding AG, über den großen Aufholbedarf von Österreichs Unternehmen bei der Digitalisierung.

In welchen Bereichen gibt es Ihrer Ansicht nach Verbesserungsbedarf? Vybiral: Die Ergebnisse des von uns durchgeführten 'Austrian Business Checks' zur Digitalisierung der österreichischen Unternehmen zeigen, dass bei sieben von zehn Betrieben die Anpassung von Arbeitsabläufen und Produktionsprozessen an digitale Standards aktuell kein Thema ist. Zudem hat für 80 Prozent die Modernisierung des Produkt- und Serviceportfolios keine Relevanz.

Wo liegt die Ursache?

Vybiral: In Österreich wird das digitale Pferd von hinten aufgezäumt. Man vergisst schlichtweg auf die Möglichkeiten im Vertrieb oder in der Vermarktung. Man denkt dabei auch viel zu wenig an den Kunden, sondern hauptsächlich an die Optimierung von internen Abläufen. Der Fokus sollte jedoch verstärkt auf der Frage liegen, wie ich mit digitalen Lösungen die Bedürfnisse meiner Kunden besser befriedigen und gleichzeitig neue Kunden gewinnen kann.