KSV-CEO Vybiral: "Es muss viel mehr in die Zukunft investiert werden"

trend: Nach der "Austria Business Check"-Umfrage des KSV1870 ist die Stimmung unter den heimischen Betrieben aktuell gut. Wie sieht es mit ihrer Kapitalstärke aus?

Ricardo-José Vybiral: Mehr als 50 Prozent der Unternehmer geben an, dass ihre Eigenkapitalausstattung gut ist. Wir haben diese Angaben mit den Echtzahlen unserer Wirtschaftsdatenbank verglichen. Und hier sieht man, dass sich in der Corona-Phase die durchschnittliche Eigenkapitalquote noch einmal erhöht hat. Im Jahr 2018 lag sie bei 48,09, und 2021 ist sie auf fast 50 Prozent gestiegen. Das heißt, sie hat sich in dieser Zeit um fast zwei Prozentpunkte erhöht. Hier haben wir Unternehmen analysiert, die eine positive Eigenkapitalquote und eine Bilanzsumme von mindestens 100.000 Euro vorweisen.