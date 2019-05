Investorenstimmung in Eurozone steigt

Die Rezessionsgefahr sei laut Investment-Beratungsunternehmen Sentix "gebannt". Der Sentix-Index ist demnach auf plus 5,3 Zähler gestiegen, nach minus 0,3 Punkten.

Berlin. Die Stimmung der Investoren in der Eurozone hat sich im Mai kräftig aufgehellt. Das am Montag veröffentlichte Barometer der Investment-Beratungsfirma Sentix stieg auf plus 5,3 Zähler, nach minus 0,3 Punkten. Das ist der dritte Anstieg in Folge und zugleich der höchste Stand seit November 2018.

Die Einschätzung der Lage verbesserte sich deutlich auf plus 11,0 Punkte: "Damit dürfte die Rezessionsgefahr gebannt sein, wenngleich die Erwartungswerte noch knapp im negativen Bereich notieren", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner zu der Befragung von 942 Anlegern.

Zu dieser positiven Entwicklung habe das globale Umfeld maßgeblich beigetragen. "Nachdem die Gefahr eines ungeregelten Brexits bis mindestens Oktober gebannt ist, können sich diese globalen Faktoren auch in Europa zunehmend durchsetzen", so Hübner. Dies werde auch mit Blick auf Deutschland deutlich, dessen Ökonomie stark vom Export und der Entwicklung in China abhängig sei: "Dass sich hier etwas verändert hat, unterstreicht die gute Lagebeurteilung dort."