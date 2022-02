Gründen in Zeiten von Corona [KSV1870 Webinar]

Der Kreditschutzverband KSV1870 lädt ein zum Webinar zum Thema "Gründen in Zeiten von Corona - Hochrisiko oder einmalige Chance?" Am 2. März 2022 um 14:00 Uhr diskutieren dazu Dejan Jovicevic, Brutkasten, Jakob Steinschaden, Trending Topics und Ricardo-José Vybiral, CEO KSV1870 Holding AG.

Die letzten zwei Jahre der Krise haben unser Leben auf den Kopf gestellt. Doch wie gehen Gründer in Österreich mit dem Thema um? Nutzen sie die Krise als Chance für Innovation, Digitalisierung und Verbesserung des Standorts? Frei nach dem Motto: Take your chance!

Zu diesem Thema diskutieren am 2. März 2022 um 14:00 Uhr Dejan Jovicevic, Co-Founder und CEO Brutkasten, Jakob Steinschaden, Co-Founder Trending Topics und Ricardo-José Vybiral, CEO KSV1870 Holding AG im Rahmen der KSV-Webinar-Reihe.

KSV1870 Webinar Gründen in Zeiten von Corona Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Für die Teilnahme zum Webinar ist jedoch eine Registrierung notwendig. Es diskutieren:

Ricardo-José Vybiral, CEO KSV1870 Holding AG

Dejan Jovicevic, Co-Founder und CEO Brutkasten

Jakob Steinschaden, Co-Founder Trending Topics Termin: 2. März 2022 - 14 bis 15:00 Uhr

register.gotowebinar.com Max. Teilnehmerzahl: 500 Personen