DSGVO: Mehrheit heimischer Unternehmen ist säumig

Der Mai ist vorbei - beim Datenschutz sind viele Unternehmen in Österreich auch im November noch nicht auf DSGO-Schiene.

Österreichs Unternehmen sind bei der Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) noch im Rückstand. Vor allem Kleinstunternehmen haben nach Angaben der Gläubigerschützer vom KSV1870 massiven Aufholbedarf.

Wien. Im Mai ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bereits in Kraft getreten. Knapp sechs Monate später haben in Österreich sechs von zehn Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben noch immer nicht vollständig erfüllt. Acht Prozent der Unternehmen sogar mit der Umsetzung noch gar nicht begonnen. Insbesondere kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern hätten Aufholbedarf, teilt der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Donnerstag mit.

Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass Unternehmen mit den Daten ihrer Kunden sorgsamer umgehen müssen. Laut KSV1870 agieren derzeit in Österreich nur 38 Prozent der Unternehmen so, wie es die Verordnung vorsieht. Mit der Umsetzung waren bzw. sind teils hohe Kosten verbunden. Allerdings: Wer die DSGVO nicht umsetzt und geklagt wird, riskiert eine empfindliche Geldstrafe.

Nicht nur bei kleinen Unternehmen, sondern auch bei Großunternehmen gibt es laut KSV hierzulande noch Nachholbedarf. Es sind nur rund zwei Drittel (67 Prozent) der Großunternehmen, die bereits sämtliche per Gestz vorgegebenen Kriterien erfüllt haben.

Massiven Nachholbedarf gibt es weiterhin bei Kleinstunternehmen mit maximal 20 Mitarbeitern. Nur etwas mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Kleinen hat die Vorgaben bis dato umgesetzt und erfüllen somit die DSGVO. Bei acht Prozent fehlt bis jetzt jegliche Maßnahme.

"Im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Situation in den heimischen Betrieben zwar deutlich gebessert, insgesamt ist das aber noch zu wenig", sagt KSV1870-Vorstand Ricardo-José Vybiral. "Ein Großteil der Unternehmen hat noch einiges zu tun, bis sämtliche DSGVO-Maßnahmen realisiert sind."

Noch im April 2018, also kurz vor Inkrafttreten der EU-DSGVO, hatten nur 30 Prozent die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Linktipp-Service: => DSGVO-Assistent des KSV1870