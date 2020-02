Dschungel Wien wird Mitglied-Nr. 26.000 beim KSV1870

Das Mitgliederwachstum beim Kreditschutzverband von 1870 hält an: Das Theaterhaus Dschungel Wien ist das 26.000. Mitglied beim KSV1870.

Im November hat der Kreditschutzverband KSV1870 erst Mitglied-Nr. 25.000 begrüßt. Kaum drei Monate später ist mit dem Dschungel Wien nun das 26.000. Mitglied an Bord, das auf die Auskunftsdienste und Beratung der Gläubigerschützer vertraut.

"Wir haben uns für eine KSV1870-Mitgliedschaft entschieden, weil wir mit den KSV-Services die Unterstützung bekommen, um kaufmännisch die besten Entscheidungen zu treffen“, sagt Alexandra Hutter, Geschäftsführerin und kaufmännische Leitung, Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum Ges.m.b.H. Gerade im künstlerischen Umfeld, mit sehr knapp kalkulierten Budgets, sei das Theaterhaus auf "risikominimierende Maßnahmen angewiesen". Dschungel Wien ist ein Theaterhaus mit Fokus auf junges Publikum. Das Programm des Theaters erstreckt sich über die verschiedensten Formen der darstellenden Kunst für ein für ein Publikum ab dem Alter von sechs Monaten. - über Tanz, Sprechtheater, Figuren- und Musiktheater bis hin zu Festivals, Workshops und Performances.

"Wir freuen uns daher sehr, Organisationen aus vielen unterschiedlichen Bereichen mit unseren vielfältigen Services zu unterstützen – und ganz besonders aus der Kunstszene den Dschungel Wien als unser bereits 26.000stes Mitglied willkommen zu heißen“, sagt Ricardo-José Vybiral, Geschäftsführer des KSV1870. „Ein effizientes Risikomanagement ist in unserer schnelllebigen Zeit für alle Branchen besonders relevant."

Die Mitgliedschaft des KSV1870 bietet nicht nur einen kompakten Rundumschutz für Unternehmen in der Form von fundierten Bonitätsauskünfte in kürzester Zeit, rasches Inkasso und vertrauensvolle Gläubigervertretung bei Insolvenzen. Mit der KSV-Mitgliedschaft bekommen Unternehmen auch exklusiven Zugriff auf Beratungsleistungen. Das Portfolio für seine Mitglieder bietet der KSV unabhängig der Größe oder Branche an.