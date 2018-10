Charles Vögele Insolvenz: Gläubiger erhalten 20 Prozent-Quote

Die Gläubiger der in die Insolvenz geschlitterten Modekette Vögele erhalten eine Barquote von 20 Prozent. Das ist das Ergebnis der Sanierungsplantagsatzung, die am Montag am Landesgericht Graz stattgefunden hat.

Die Insolvenz der Modekette Charles Vögele ist vorerst abgewickelt. Die Gläubiger haben sich mit dem Insolvenzverwalter auf eine Entschädigungsquote von 20 Prozent geeinigt. Das Geld sei bereits beim Insolvenzverwalter hinterlegt und der Sanierungsplan daher schon gerichtlich bestätigt, teilte der Kreditschutzverband KSV1880 mit.

"Die überwiegende Mehrheit der stimmberechtigten Gläubiger hat ihre Zustimmung zum Sanierungsplanvorschlag erteilt", erklärten die Masseverwalter der Rechtsanwaltskanzlei Scherbaum-Seebacher in einer Aussendung. Die Gläubiger erhalten die Quote demnach in den nächsten vier Wochen von der Charles Vögele (Austria) GmbH.

Finanziert wird die Quote durch den neuen Investor, den Münchner Finanzberater und Sanierer GA Europe, der auch die Markenrechte an "Charles Vögele" erwarb. Wie Creditreform mitteilte, handelt es sich um gute Nachrichten für die Gläubiger: Bei einer Zerschlagung und Liquidation des Unternehmens hätten die Gläubiger nur eine Quote von rund 12 Prozent erhalten.

1261 Gläubiger mit Forderungen über 38,2 Millionen €

Laut KSV wären im Schließungsfall die Verbindlichkeiten auf über 70 Millionen Euro angestiegen, da dann mit zahlreichen Schadenersatzforderungen sowie Endigungsansprüchen der Dienstnehmer zu rechnen gewesen wäre. Insgesamt haben über 1.261 Gläubiger 38,2 Millionen Euro an Forderungen angemeldet.

Durch die Pleite verloren mehr als 200 Vögele-Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der neue Eigentümer führt nämlich nur 70 Filialen mit rund 454 Mitarbeitern fort. Ursprünglich waren in den österreichweit mehr als 100 Filialen 711 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer Thomas Krenn erklärte: "Wir werden nun in den verbliebenen knapp 70 Filialen alles tun, um das Vertrauen unserer zahlreichen Stammkunden zurückgewinnen."

Die Herbst- und Wintermode hat schon der neue Eigentümer GA Europe bestellt und ist auch bereits in den Filialen. Den Abschluss des Sanierungsverfahrens feiert die Modekette mit einer Rabattaktion. Diese Woche gibt es die Kunden 20 Prozent auf die neue Kollektion sowie Gebäck und Prosecco, teilte Vögele mit.

