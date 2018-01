Die Energieagentur hat 123 österreichische Mobilitäts-, Energiexperten und Forscher gefragt, ob sich Elektroantriebe und selbstfahrende Autos durchsetzen werden, welche alternativen Antriebe keine Bedeutung mehr haben werden, ob Fahrverbotszonen in Österreich kommen und ob sie statt einem eigenen Auto bereit wären einem Mobilitätsanbieter eine Monatspauschale zu zahlen.

Gemessen an den Zuwachszahlen von 2016 auf 2017 haben elektrisch betriebene Autos eine herausragende Zukunft vor sich. Hybridbetriebene Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum um 86 Prozent mehr gekauft. Die Nachfrage nach reinen Elektroautos stieg um 86 Prozent. . Der Bestand an Elektroautos ist von 9.073 Autos in Österreich 2016 auf 15.618 Stück im Vorjahr gestiegen.

Eine ganz andere Entwicklung zeichnet sich, gemessen an den Zuwachsraten, bei klassischen Verbrennungsmotoren, ab. Bei Benzinern lag das Plus nur bei 2,4 Prozent, bei Diesel war die Nachfrage mit sieben Prozent gar rückläufig. Allerdings geht man bei diesen Antriebsarten auch von einem nahezu gesättigten Markt aus. Keine große Zukunft hätten demnach aber erdgasbetriebene Modelle vor sich. Diese verzeichneten innerhalb des vergangenen Jahres einen Rückgang von 12 Prozent.

Elektroautos und Brennstoffzellen: Größte Bedeutung unter alternativen Antrieben

Optimistisch was den Elektroantrieb betrifft, sind auch die 123 Experten aus Forschung, Verwaltung, Infrastruktur und Mobilitäts- und Energiedienstleister, die die österreichische Energieagentur zum Thema „Zukunft der Mobilität“ befragt hat. 59 Prozent der Befragten davon aus, dass sich der Elektroantrieb unter den alternativen Antriebskonzepten bei Privaten und bei Gewerbebetrieben mit bis zu 3,5 Tonnen Fahrzeugen eine hohe Bedeutung haben wird und zu den drei wichtigsten Antriebsarten zählen wird. Dass Schwerverkehr in Zukunft elektrisch betrieben wird, wird bezweifelt.

Wird die Bedeutung von Hybrid-Autos überschätzt?

Deutlich geringeres Potential messen die Experten der Brennstoffzelle als Antrieb zu. 28 Prozent erwarten, dieses Konzept könnte künftig zu den Top-3-Antriebsarten zählen. Sogar noch geringe Bedeutung wird Benzin/Elektro-Hybrid-Antrieb beimessen. 25 Prozent erwarten, dass sich dieser Antrieb zu den Top-3-Antriebsformen durchsetzen wird.

Erdgas-Autos und Diesel-Hybrid vor dem Aus?

Praktisch keine Bedeutung oder nur marginale Bedeutung wird Modelle in den nächsten zehn Jahren mehr eingeräumt, die mit Flüssiggas, Erdgas und als Diesel-Hybrid betrieben werden.

Experten rechnen auch in Österreich mit Fahrverbotszonen

Viele der 123 Experten sind zuversichtlich, dass sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur eine Antriebstechnik, sondern verschiedenen Konzepte durchsetzen werden. Zwar glauben gut 70 Prozent, dass sich verschiedene Antriebskonzepte durchsetzen werden. Rund 80 der Befragten erwarten auch, dass sich Null-Emissionszonen, also Gebiete in denen es Fahrverbote für Verbrennungsmotoren, auch in Österreich durchsetzen werden und 2030 zum europäischen Alltag gehören werden.

Selbstfahrende Autos in zehn Jahren

Rund drei Viertel der Befragten gehen auch davon aus, dass sich vollautomatisiertes Fahren in zehn Jahren in bestimmten Bereichen mit spezieller Infrastruktur, wie Flughäfen, Autobahnen und Industriegebieten, durchsetzen wird. „Flächendeckendes vollautomatisiertes Fahren privater Autos wird allerdings in diesem Zeitraum noch nicht erwartet“, so Monika Wanjek, Studienautorin und Mobilitätsexpertin der Österreichischen Energieagentur.

Gute Chancen für öffentliche Stationen mit unterschiedlichen Mobilitätsangeboten

Eine große Zukunft prognostizieren die befragten Experten sogenannten multimodalen Mobilitätsstationen. Das sind öffentliche Standorte in denen Elektroautos geladen werden können, Autos (Carsharing) und Fahrräder ausborgen und öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden können. 46 Prozent gehen künftig von einer sehr hohen Bedeutung dieser Mobilitätsstationen, 29 Prozent von einer eher hohen Bedeutung.

Sinkender Individualverkehr erwartet

23 Prozent rechnen mit einem sinkenden Individualverkehrs im innerstädtischen Bereich. Ebenso viele gehen davon, dass die Verkehrsteilnehmer das Transportmittel in Zukunft wechseln werden (modal shift). Allerdings geht aus der Studie nicht hervor, ob bei der Befragung eine steigende Bevölkerung, gerade in den Städten, mit einkalkuliert wurde.

Mobilitätsanbieter, die verschiedene Verkehrsmittel gegen eine Monatsgebühr anbieten

42 Prozent der Befragten trauen zu Mobilitätsanbieter eine hohe Bedeutung zu. Diese bieten, gegen eine monatliche Gebühr, unterschiedliche Mobilitätsangebote aus einer Hand an. So könnte man gegen eine Gebühr sowohl mit Öffis fahren, ein Auto ausborgen oder ein Fahrrad nutzen. Rund drei Viertel der Experten wären bereit für diesen Service im Schnitt zwischen 85 und 177 Euro zu zahlen. Die größten Chancen solche Konzepte erfolgreich umzusetzen, haben ihrer Einschätzung nach öffentliche Verkehrsdienstleister (86 Prozent der Befragten). Nur 28 Prozent glauben, dass die Autoindustrie sich in diesem Bereich durchsetzen wird. Energieunternehmen wird eine Chance von 20 Prozent eingeräumt.

E-Commerce wird private Besorgungswege stark reduzieren

9 von 10 Befragten (92 Prozent) rechnen damit, dass E-Commerce private Besorgungswege um 40 Prozent reduzieren wird. Die Auswirkungen auf den Individualverkehr sind aber noch nicht absehbar. Wie die Menschen, die so mehr Zeit zur Verfügung haben, diese nutzen werden, sei schwer vorherzusagen. „Wenn sie mehr Ausflüge machen, könnte der Individualverkehr sogar stiegen“, sagt Studienautorin Wanjek.