Elon Musk machte Tesla zum wertvollste Autobauer an der Börse. Die Aktie performt gut, die Modelle überzeugen die Kunden im Premiumsegment für E-Autos. Das Unternehmen "Tesla Inc." im Porträt.

FACTS: Tesla

Name: Tesla Inc.

Tesla Inc. Gegründet: 01.07.2003

01.07.2003 Gründer: Martin Eberhard und Marc Tarpenning

Martin Eberhard und Marc Tarpenning Firmensitz: Tesla Headquarters – Gigafactory Texas, 1 Tesla Road, Austin, TX 78725

Tesla Headquarters – Gigafactory Texas, 1 Tesla Road, Austin, TX 78725 Mitarbeiterzahl: rund 110.000

rund 110.000 Tätigkeiten: Fahrzeuge, Energietechnik

Fahrzeuge, Energietechnik Umsatz (2021): 53,8 Milliarden US-Dollar

53,8 Milliarden US-Dollar Gewinn (2021) : 5,5 Milliarden US-Dollar

: 5,5 Milliarden US-Dollar CEO: Elon Musk

Elon Musk Management: Zachary Kirkhorn (Master of Coin & Chief Financial Officer), Martin Viecha (Head of Investor Relations), Kevin Mukai (Director-Production Engineering, Gigafactory), Andrew Baglino (Senior VP-Powertrain & Energy Engineering), Natasha Mahmoudian (UK Head-Public Policy & Business Development)

Zachary Kirkhorn (Master of Coin & Chief Financial Officer), Martin Viecha (Head of Investor Relations), Kevin Mukai (Director-Production Engineering, Gigafactory), Andrew Baglino (Senior VP-Powertrain & Energy Engineering), Natasha Mahmoudian (UK Head-Public Policy & Business Development) Börsenkennzahl (ISIN): US88160R1014

Gründungsgeschichte von Tesla

Tesla wurde im Juli 2003 von zwei Ingenieuren und Softwareentwicklern, Martin Eberhard und Marc Tarpenning, in San Carlos, Kalifornien, gegründet. Eberhard beanspruchte damals den Titel des CEO, Tarpenning nahm die Funktion des CFO ein. Das Unternehmen hieß zu der Zeit „Tesla Motors“; benannt nach dem berühmten Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla.

Über die Intention der Gründung gibt es widersprüchliche Angaben. Fest steht, beide waren getrieben ein Akku für Fahrzeuge zu entwickeln und das Elektroauto massentauglich zu machen. Eberhard war davon überzeugt, dass Tesla sowohl ein Autohersteller, wie auch ein Technologieunternehmen werden sollte.

Erfahrung in puncto Batterieentwicklung hatten die beiden Silicon-Valley-Ingenieure bereits. Gemeinsam mit „Rocket Ebook“ entwickelten sie den ersten E-Reader. Die Firma wurde im Jahr 2000 für 187 Millionen US-Dollar verkauft.

Elon Musk war kein Tesla-Gründer

Tesla ist heute eng mit dem Namen Elon Musk verbunden. Fälschlicherweise wird Musk häufig auch als Gründer des Unternehmens bezeichnet. Das ist aber nicht der Fall.

Musk stieg 2004 – ein Jahr nach der Gründung – in das Unternehmen ein. Musk war der wesentliche Financier des Projekts. Er investierte anfangs 6,5 Millionen US-Dollar.

Musk legte auch in den kommenden Monaten den Fokus auf die Finanzierung, ohne sich dabei inhaltlich zurückzuhalten. Nach zwei Jahren der Strategieentwicklung, startete Musk weitere Finanzierungsrunden. Namhafte Unternehmen und Unternehmer investierten in Tesla; so z.B. die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin, Valor Equity Partners oder Jeff Skoll von eBay.

Elon Musk 2008 - damals wurde er zum Tesla-CEO ernannt © 2008 Getty Images

Vision und Ziel des Unternehmens

Im August 2006 war dann auch für die Öffentlichkeit ersichtlich – Musk hatte eine klare Vision und wollte mehr Einfluss in dem Unternehmen. In einem Blogeintrag auf der Website von Tesla veröffentlichte er „The Secret Tesla Motors Master Plan (Just Between You and Me)“ und formulierte dabei die Mission des Unternehmens: Tesla solle dazu beitragen, dass der Wandel von einer „Kohlenwasserstoff-Wirtschaft zu einer Solar-Elektro-Wirtschaft“ gelänge. Sein „Masterplan“ sah folgende Punkte vor:

Sportwagen bauen Mit dem Geld aus dem Verkauf sollen erschwingliche Autos gebaut werden. Verwenden Sie dieses Geld, um ein noch erschwinglicheres Auto zu bauen. Bieten Sie gleichzeitig emissionsfreie Optionen der Stromerzeugung an.

2008 verließen die Tesla-Mitbegründer Martin Eberhard und Marc Tarpenning das Unternehmen. Man trennte sich nicht im Guten. Klagen gegen Musk und das Unternehmen wurden eingereicht.

Im selben Jahr wurden zudem auch 24% der Belegschaft gekündigt. Ein aufwühlendes Jahr für den Autobauer, das jedoch auch einen Erfolg aufweisen konnte: Der erste funktionstüchtige Tesla Roadster lief im Februar 2008 vom Band.

Elon Musk – CEO von Tesla

Im Oktober 2008 wurde Elon Musk zum CEO befördert. Musk musste mit Finanzierungsschwierigkeiten und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld kämpfen. Zudem mussten über die Monate zahlreiche Roadster aufgrund von technischen Gebrechen zurückgerufen werden. In den ersten Jahren seiner Firmengeschichte stand Tesla mehrmals vor dem finanziellen Aus.

Doch der erste monetären Erfolg gelang ihm ein Jahr später, als Tesla zum ersten Mal Gewinne erzielte – 1 Millionen US-Dollar. Im selben Jahr beteiligte sich Daimler an Tesla; auch Toyota ging mit dem Autobauer eine Partnerschaft ein.

2009 sicherte sich Tesla einen großen Kredit des US-amerikanischen Energieministeriums in Höhe von 465 Millionen US-Dollar.

Musks Führungsstil gilt als umstritten. Als machtverbissen, empathielos und manipulativ beschreiben ihn die einen. Die Anderen streichen seine revolutionäre Herangehensweise und seinen Ehrgeiz hervor.

Tesla fährt an die Börse – die Entwicklungen der Aktie im Nasdaq

Tesla ging 2010 an die Börse. Es war das erste IPO eines US-Autoherstellers seit dem Börsengang von Ford 1956. Und es war ein erfolgreiches Nasdaq-Debüt: Die Anteilsscheine des kalifornischen Herstellers von Elektrofahrzeugen sprangen gleich zu Handelsbeginn rund zwölf Prozent auf 19 Dollar in die Höhe. Die Dividendenpapiere waren zu 17 Dollar ausgegeben worden.

Acht Jahre später, 2018, sorgte Musk mit seinen Plänen, Tesla von der Börse zu nehmen, für Aufsehen. Musk hatte damals via Twitter überraschend verkündet, er erwäge, Tesla zum Aktienkurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen. Tesla wäre damit rund 70 Mrd. Dollar wert gewesen. "Finanzierung gesichert", fügte Musk hinzu.

Den Plan gab Musk jedoch auf - negative Reaktionen von Anlegern hätten ihn zum Rückzieher bewogen, lautete damals die Begründung.

Die Tesla-Aktie (US88160R1014) legte im Nasdaq über die Jahre eine Achterbahnfahrt hin; doch die langfristige Entwicklung des Papiers kann sich durchaus sehen lassen. In den letzten fünf Jahren legte das Papier um rund 940% zu.

Die Tesla-Aktie hat in den letzten Jahren enorm zugelegt. Profitiert haben vor allem Anleger und Investoren, die vor 2020 eingestiegen sind. 2022 hat auch die Tesla-Aktie stark nachgegeben, Anfang 2023 erfolgte die deutliche Trendwende. Gegenüber dem Höchststand von knapp 410 $ im November 2021 ist jedoch noch viel Potenzial. Stand: 15.2.2023. Für aktuelle und detaillierte Kursinformationen auf den Chart klicken. © bankdirekt.at

Tesla Umsatz und Gewinn

Umsatz- und Gewinnentwicklung Tesla 2016 - 2022 Jahr Umsatz (in Mio. $) Ergebnis nach Steuer (in Mio. $) 2016 7,000 -674,91 2017 11,759 -1 961,40 2018 21,461 -976,09 2019 24,578 -862,00 2020 31,536 690,00 2021 53,823 5 524,00 2022 81,46 12 583,00

Die Automodelle von Tesla

In Österreich steigt die Zahl der zugelassenen E-Autos seit Jahren kontinuierlich an. Tesla hat an diesem Anstieg einen nicht geringen Anteil. Zwischen Januar und Oktober 2022 wurden rund 26.000 Elektro-PKW in Österreich zugelassen. Das Model Y von Tesla ist mit über 3700 zugelassenen Fahrzeugen in diesem Zeitraum, der Spitzenreiter.

Ein Überblick über die Tesla-Modelle

Model 3

Tesla Model 3, 1 Generation © Tesla

Beschleunigung 0-100 km/h in 3,3 sec

Höchstgeschwindigkeit: 261 km/h

Reichweite: 602 km

Model S

Tesla Model S, 3 Generationen © Teska

Beschleunigung 0-100 km/h in 2.1 sec

Höchstgeschwindigkeit: 322 km/h

Reichweite: 600 km

Model X

Tesla Model X, 2 Generationen © Tesla

Beschleunigung 0-100 km/h in 2.6 sec

Höchstgeschwindigkeit: 262 km/h

Reichweite: 543 km

Model Y

Tesla Model Y, 1 Generation © Tesla

Beschleunigung 0-100 km/h in 3.7 sec

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Reichweite: 533 km

Roadster

Tesla Roadster, 2 Generationen © Tesla

Beschleunigung 0-100 km/h - ausständig

Höchstgeschwindigkeit: 402 km/h

Reichweite: bis zu 1000 km

Geplante Modelle

Cybertruck

Der Tesla Cybertruck wird ein elektrischer Pick-Up und soll 2023 auf den Markt kommen.

Cyberquard

Das Tesla Cyberquad ist ein Konzept für ein elektrisches Quad-Geländefahrzeug. Die erste Version - für Kinder - wurde 2021 auf den Markt gebracht; aufgrund von Sicherheitsmängel jedoch zurückgerufen.

Semi

Tesla Semi © Tesla

Supercharger, Solaranlagen, Batterien: Weitere Produkte von Tesla

"Wir konzipieren nachhaltige Systeme, die massiv skalierbar sind - was zu größtmöglichen Umweltvorteilen führt. Unsere Produkte zur Energieerzeugung und Energiespeicherung arbeiten mit unseren Elektrofahrzeugen zusammen, um deren positive Auswirkungen zu verstärken“, heißt es auf der Unternehmenswebsite von Tesla.

Über die Jahre entwickelte Tesla sein Produktportfolio weiter. Auch der Name des Unternehmens änderte sich im Laufe der Jahre. 2017 verzichtete man auf den Zusatz „Motors“ im Namen; ab da an hieß das Unternehmen „Tesla Inc.“.

Supercharger E-Ladestationen. Mit rund 40.000 Superchargern weltweit betreibt Tesla das größte weltweite Netz an Schnellladestationen für Elektroautos. Tesla gibt an, dass bei einem Ladevorgang in 15 Minuten genügend Strom für bis zu 275 km geladen werden kann.

Ein Tesla Model S an einer Supercharger Schnellladestation © Elke Mayr

Stromspeicher. Die Tesla Powerwall ist ein Stromspeicher für Eigenheime, der zur Speicherung von Solar- oder Netzstrom verwendet wird.

Die Tesla Powerwall ist ein Stromspeicher für Eigenheime, der zur Speicherung von Solar- oder Netzstrom verwendet wird. Daneben entwickelt Tesla weitere Produkte wie Solarpanele und gigantische Batterien

Die Tesla Powerwall, ein Batterie-Stromspeicher für Eigenheime © Tesla

Nach wie vor sind es jedoch die Autos, die Teslas Image prägen. Im Gesamtjahr 2022 hatte Tesla rund 1,3 Millionen Fahrzeuge weltweit ausgeliefert.

Produktionsstandorte und Fabriken

Wo baut Tesla seine Fahrzeuge, Batterien und Solaranlagen? Das Unternehmen ist auf drei Kontinenten mit seinen Werken vertreten; Tesla selbst bevorzugt die Bezeichnung „Gigafactory“.

Ein Überblick über die Standorte und Produktionsleistungen.

Tesla Werk Fremont Kalifornien, USA

Eröffnet: 2012

2012 Was wird produziert? Model S, Model 3, Model X und Model Y

Tesla Werk in Fremont © Tesla

Gigafactory Nevada, USA

Eröffnet: 2016

2016 Was wird produziert? Batteriezellen und Akkupacks für Autos und Powerwalls. Elektromotoren und Antriebseinheiten für Model S,X und 3 und Model Y. In Planung: Produktion des Sattelschleppers Semi

Gigafactory New York, USA

Eröffnet: 2016

2016 Was wird produziert? Photovoltaikmodule, Solarschindeln, sowie Bauteile für Supercharger

Gigafactory AustinTexas, USA

Eröffnet: 2022

2022 Was wird produziert? Model Y für den US-amerikanischen Markt. Geplant ist, dass auch Semi und Cybertruck hier gebaut werden sollen

Gigafactory Shanghai, China

Eröffnet: 2018

2018 Was wird produziert? Model 3 und Model Y, Akkupacks, sowie Supercharger

Gigafactory Berlin - Brandenburg, Deutschland

Eröffnet: 2022

2022 Was wird produziert? Model Y. In Planung: Produktion des Model 3 sowie Batteriezellen

Das 2015 eröffnete Werk im niederländischen Tilburg wurde 2021 geschlossen. Hier wurden die Endmontage der Modelle S und X vorgenommen. Nach der Schließung des Werks ist die Gigafactory in Berlin-Brandenburg der einzige Tesla-Standort in Europa.

Über den Standort des nächsten Werks gibt es schon länger Andeutungen. Zuletzt verdichteten sich Hinweise, dass die Fabrik in Kanada errichtet werden könnte.

Autonomes Fahren – Ein weiteres Ziel

Tesla-Chef Elon Musk kündigte immer wieder an, dass er die autonome Fahrtechnik „im großen Umfang einführen“ wollen würde. Zuletzt stellte er 2022 das lang angekündigte selbstfahrende Modell in Aussicht.

Doch die schon in Tesla-Fahrzeugen verfügbaren Funktionen für automatisiertes Fahren von Tesla waren in den USA in mehrere Unfälle verwickelt, die von den Behörden untersucht werden. Das sorgte für politische Kontroversen über den Zulassungsprozess.

Eng mit der Thematik des autonomen Fahrens ist die künstliche Intelligenz verbunden. Tesla schreibt auf seiner Website dazu:

"Wir sind davon überzeugt, dass ein auf fortschrittlicher KI basierender Ansatz für Vision und Planung, der durch den effizienten Einsatz von Inferenz-Hardware unterstützt wird, der einzig gangbare generelle Lösungsweg für autonomes Fahren und mehr darstellt."

Erfolge und Misserfolge

Tesla ist gilt als der Vorreiter im Bereich der Elektromobilität und hat sich immer wieder Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Herstellern erarbeitet. Als erster Hersteller brachte Tesla E-Autos auf den Markt, die eine Reichweite von 400 Kilometern erzielten. Zudem war die eingebaute Software bis dato konkurrenzlos.

Das Ziel, erschwingliche E-Autos zu produzieren, haben Konkurrenten wie Nissan oder Renault (auch) erreicht. Tesla konkurriert mit zahlreichen Unternehmen sowohl im Inland als auch international. Die Markenautorität für Premium-Elektrofahrzeuge ist Tesla hingegen nicht abzusprechen.

Die weltweit steigende Energienachfrage und der wachsende Markt für Alternativenergien, könnte Tesla zugutekommen. Aufgrund der Diversifikationsstrategie in dem Bereich, könnten Produkte und Serviceleistungen Wachstumschancen haben.

Tesla ist eng mit Elon Musk verbunden. Manche sagen, Tesla ist Elon Musk. Dies kann ein Vorteil, wie auch ein Nachteil sein. Der CEO ist ein treibender Innovator, teils aber auch unberechenbar.

Fest steht, dass Tesla mittlerweile der nach Börsenwert wertvollste Autobauer ist und seinen Wachstumskurs fortsetzt.

