Mobilitätswende: Die Kurve ist schwer zu kriegen

Trotz aller Anstrengungen ist es in in der EU nicht gelungen, den die CO 2 -Emissionen aus dem Verkehr einzudämmen. Im Gegenteil. Der Verkehr ist der einzige Bereich, in dem die Treibhausgasemissionen in den letzten drei Jahrzehnten zugenommen haben. Zwischen 1990 und 2019 stiegen sie dem Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA zufolge um 33,5 Prozent. Gemäß dem europäischen Fahrplan für den Grünen Deal müssen die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen jedoch bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent gesenkt werden.

EU-weit wurde daher ein de-facto-Verkaufsverbot von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 beschlossen. Schließlich zählt der Verkehrssektor auch zu den Hauptverursachern für Treibhausgasemissionen. Europaweit entfällt rund ein Viertel aller CO 2 -Emissionen auf den Verkehr, in Österreich sind es laut Umweltbundesamt etwa 23 % (Zahlen aus 2021). Der private Individualverkehr ist dabei der mit Abstand wichtigste Faktor (siehe Grafik).