Ford Mustang wird 60 und rollt in neuen Modellvarianten an

In "Gone in 60 Seconds" aus 1974 hat der gelbe 1973er Ford Mustang MACH 1 eine so tragende Rolle, dass er - oder besser sie, denn das Auto hat den Namen "Eleonore" - als Hauptdarsteller angeführt wird. Im Remake des Films aus dem Jahr 2000 sitzt Nicolas Cage am Steuer eines Shelby-GT500-Nachbaus.

Die James-Bond-Filme "Goldfinger" und "Diamantenfieber" haben ebenfalls dazu beigetragen, dass der Ford Mustang heute praktisch Teil der Popkultur ist.