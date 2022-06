ams-OSRAM AG – Innovator in optischer Sensorik aus Österreich

ARTIKEL-INHALT

FACTS: ams-OSRAM AG

trend TOP 500 Ranking: 14

Gegründet : 1981/2021

1981/2021 Firmensitz: Unterpremstätten, Steiermark

Unterpremstätten, Steiermark Tätigkeit: Halbleiter, Photonik und Sensorik Innovator und Produzent

Halbleiter, Photonik und Sensorik Innovator und Produzent Mitarbeiter(2020): 26.130

26.130 Umsatz (2020): 5,038 Mrd. €

5,038 Mrd. € Eigentümer: 100% Streubesitz

100% Streubesitz Management: Alexander Everke (CEO), Ingo Bank (CFO), Dr. Thomas Stockmeier (COO)

Alexander Everke (CEO), Ingo Bank (CFO), Dr. Thomas Stockmeier (COO) Aufsichtsrat: Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner (Vorsitz), Michael Grimm (Stv. Vorsitz)

Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner (Vorsitz), Michael Grimm (Stv. Vorsitz) Börse-Kennzahl: AT0000A18XM4

AT0000A18XM4 Website: ams-osram.com

Firmengeschichte: Die Entstehung von ams-OSRAM

Die 1981 unter dem Namen „American Micro Systems Incorporated-Austria GmbH“ gegründete Firma entstand als Joint Venture der Voestalpine AG und American Micro Systems, aus dem Wunsch der Voestalpine AG heraus, ihre Produktpalette auf Halbleitertechnologien zu erweitern. Zu diesem Zweck wurde 1983 das erste Halbleiterwerk mit 300 Mitarbeiten eröffnet.

ams-OSRAM AG CEO Alexander Everke © ams-Osram / beigestellt

Bereits im Jahr 1987 wechselte der Betrieb vollständig in die Hände der Voestalpine AG und bekam den Namen AMS (Austria Mikro Systeme International GmbH). Das Unternehmen machte 1993 zum ersten Mal den Schritt an die Börse, zog sich jedoch im Jahr 2000 durch den Mehrheitsaktionär Permira wieder zurück. Nach einer Namensänderung in austriamicrosystems AG und der Eröffnung einiger internationaler Standorte, unter anderem in den USA, Japan und Singapur, ging der Technikkonzern 2004 wieder an die Börse und ist seither gelistet.

Heute befindet sich das Unternehmen zu 100% in Streubesitz, die ams-OSRAM AG Aktie ist unter der ISIN AT0000A18XM4 an der Wiener Börse gelistet.

In der Zeitspanne 2011 bis 2018 änderte die austriamicrosystems AG ihren Namen in ams und erwarb etliche internationale Firmen, darunter TAOS, AppliedSensor und Princeton Optronics. Schlussendlich übernahm ams im Jahr 2019 die deutsche Photonik Firma OSRAM und agiert seit 2021 unter dem Namen ams-OSRAM AG.

Aktueller CEO der ams-OSRAM AG ist seit 01.10.2015 Alexander Everke.

Produkte der ams-OSRAM AG

Das ursprünglich als reiner Halbleiterproduzent gegründete Unternehmen konzentriert sich heutzutage auf die Produktion von integrierten Schaltungen, Sensoren und deren Schnittstellen. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf Instrumente zur Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik in der Automobil- und Mobilitätsbranche gelegt. In diesem Rahmen stellt ams-OSRAM neben Scheinwerfern und Regensensoren auch eine Reihe an technologisch aufwändigen und innovativen Produkten her.

Parallel dazu arbeitet der Konzern an Komponenten für die Unterhaltungs- und Computerindustrie, großindustrielle Fabriken und die Medizin. Die von ams-OSRAM angebotenen Produkte setzen in allen Bereichen auf hohe Präzision und state-of-the-art Technologien. Für Mobiltelefone und Computer werden neben Bauteilen, die der Beleuchtung des Bildschirms dienen, Sensoren zur Gesten-, Farb- und Gesichtserkennung hergestellt. Diese Sensoren finden auch Anwendung in den Bereichen der industriellen Sicherheit und „Factory Automation“.

ams-OSRAM als Innovator

Der in der medizinischen Bildgebung marktführende Konzern stellt neben Produkten, die bereits breite Anwendungsbereiche besitzen, auch laufend zukunftsorientierte Technologien her. Durch diesen hohen Innovationsdrang ist das Unternehmen im Besitz von über 15.000 angemeldeten und erteilten Patenten.

Eines der sich aktuell in Entwicklung befindlichen Instrumente ist „LiDAR“, ein auf Laserreflexion basierender Sensor, der zur Hinderniserkennung im Straßenverkehr eingesetzt werden wird. LiDAR ist ein notwendiges Instrument um in der Zukunft vollständig selbstfahrenden Personenverkehr, zu ermöglichen.

Repräsentation im Ausland von ams-OSRAM

Durch die bereits im Jahr 1996 beschlossene Ausdehnung auf den asiatischen Markt und des Aufkaufs einiger, vorwiegend US-amerikanischer, Konzerne, steht ams-OSRAM heute als großes Internationales Unternehmen da. Die Firma betreibt Forschungs- und Entwicklungszentren in 20 unterschiedlichen Ländern, darunter auch das „Center of Excellence for Optical Sensors“ in Texas. Die Produktionsstätten von ams-OSRAM befinden sich in Österreich und auf den Philippinen.

