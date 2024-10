100 Millionen produzierte Fahrzeuge weltweit

Die Hyundai Motor Company (HMC) feierte einen bedeutenden Meilenstein: Die Weltproduktion erreichte 100 Millionen Einheiten. Dieser Markstein wurde in nur 57 Jahren seit der Gründung des Unternehmens erzielt, was Hyundai global zu einem der raschesten wachsenden in der Automobilindustrie macht. Zu Ehren dieses Meilensteins veranstaltete HMC eine Zeremonie in seinem Werk in Ulsan, Korea.